Політолог Петро Олещук розповів 24 Каналу, що Путін висуває багато умов Трампу, які той не може виконати, адже це не його компетенція. Диктатор хоче, щоб американський лідер віддав йому Україну, зняв усі санкції з Росії, зокрема і європейські та повернув арештовані активи.

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Чому Трамп та Путін не можуть домовитись?

Петро Олещук вважає, що нереалістичні умови, які висуває Путін Трампу, є основною проблемою у спробах обох лідерів порозумітися.

Попри все, американський президент, ймовірно, не буде остаточно розривати всі зв'язки із Путіним, адже такий його підхід у політиці. Це помітно на прикладі Ірану, адже після атаки США по цій державі Трамп продовжив говорити про дипломатію.

Ситуація у війні між Ізраїлем та Іраном продемонструвала найлегший шлях укласти угоду, щоб війна тривала дні, а не роки. Для цього потрібно застосувати силові методи, адже це найкращий аргумент,

– сказав політолог.

Якщо Росія вважатиме, що війна для неї є чимось комфортним, що її можна продовжувати роками, то окупанти й будуть це робити.

На думку Олещука, Трамп не атакуватиме Росію, але і далі докладатиме зусиль, щоб змусити її погодитись на мирну угоду. Проте кремлівський диктатор не схожий на адекватного учасника переговорів, який дійсно хоче завершити війну.

Можна припустити, що керівництво Сполучених Штатів Америки пропонувало керівництву Росії достатньо прекрасні умови для завершення війни, але Путін, очевидно, знехтував цим,

– висловився політолог.

За його словами, це можна пояснити тим, що Путін або маніакально впевнений у перемозі над Україною, або ж це вплив Китаю, який повністю задоволений такими напруженими відносинами між США та Росією.

Відомо, що у відповідь на всі спроби домовитись із Путіним він заявляє, що такого не було і Росією обманюють.

Його параноя, очевидно, посилюється. Це помітно навіть з огляду на колосальні репресії у Росії, хоч там уже нема кого репресувати. Там ніякої серйозної опозиції немає і давно вже не було,

– підкреслив Петро Олещук.

Варто додати, що на початку свого другого терміну Дональд Трамп намагався досягти припинення вогню, запропонувавши Путіну низку поступок, зокрема визнання Криму частиною Росії та зняття санкцій. Водночас, як зауважила глава МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер, навіть за таких умов російський президент не припинив війну. Вона наголосила, що Україна прагне миру, тоді як Росія свідомо продовжує кровопролиття, попри важке становище на фронті та в економіці.