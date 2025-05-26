Песков отреагировал на резкую критику Трампа, назвавшего Путина "сумасшедшим"

26 мая Дональд Трамп в своей соцсети написал, что Путин "сошел с ума", ведь "без причины убивает людей". Президент США таким образом отреагировал на массированные обстрелы Украины.

Американский лидер также отметил, что глава Кремля хочет захватить всю Украину, и эта его амбиция может привести к "краху России", передает 24 Канал.

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Как в Москве объяснили критику Путина со стороны Трампа

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал высказывания Трампа. Он отметил, что мол, переговорный процесс – очень ответственный момент, "который связан, конечно, с эмоциональной нагрузкой всех абсолютно и эмоциональными реакциями".

Представитель Кремля добавил, что, мол, отслеживает все реакции, намекая что читал тот пост с сокрушительной критикой Путина.

Песков ответил на обвинения диктатора в безумии, заявив, что Путин принимает те "решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашего государства".

Кроме того, чиновник пожаловался, что, мол, Украина угрожала главам государств, приглашенным в Москву 9 мая. Поэтому, учитывая это, Россия якобы "вынуждена принимать меры".

Напомним, что российские официальные СМИ "отреагировали"на пост Трампа с критикой Путина.