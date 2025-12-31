Всего через несколько часов после смерти внучки: Трамп набросился на семью Джона Кеннеди

Президент США Дональд Трамп оказался в центре критики после того, как публично атаковал семью Кеннеди. Произошло это всего через несколько часов после объявления о смерти Татьяны Шлоссберг, внучки 35-го президента США Джона Фицжеральда Кеннеди.

Что Трамп сказал в адрес семьи Кеннеди?

Во вторник, 30 декабря Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social серию скриншотов с сообщениями собственных сторонников. В них семью Кеннеди обвиняли в том, что она выступила против идеи переименования Центра Кеннеди в честь действующего президента США.

Справочно: Центр исполнительских искусств имени Джона Фицжеральда Кеннеди в Вашингтоне создан в честь 35-го президента США в 1971 году. Он является резиденцией Национального симфонического оркестра и Вашингтонской национальной оперы. Там регулярно проводятся культурные мероприятия.

В распространенных Дональдом Трампом сообщениях, в частности, утверждалось, что семья Кеннеди якобы годами игнорирует Центр Кеннеди, не занимается сбором средств и почти не появляется там. Также отмечалось, что якобы единственным представителем семьи, который недавно посещал заведение, был чиновник из администрации Трампа.

Эти публикации появились незадолго после того, как семья дочери Джона и Жаклин Кеннеди Кэролайн сообщила о смерти ее 35-летней дочери Татьяны Шлоссберг.

Причиной смерти стала острая миелоидная лейкемия с редкой генетической мутацией, известной как инверсия 3. О своей борьбе с онкологией Татьяна впервые открыто написала в ноябре 2025 года в эссе для The New Yorker.

По ее словам, рак диагностировали 25 мая 2024 года, в день рождения ее второго ребенка. Во время обследования врач обратил внимание на аномально высокий уровень лейкоцитов, после чего были назначены дополнительные анализы.

Впоследствии Шлоссберг провела пять недель в больнице Columbia-Presbyterian в Нью-Йорке, проходила химиотерапию дома, а позже перенесла пересадку костного мозга.

Какова предыстория?

В декабре 2025 года Белый дом объявил о переименовании центра в Мемориальный центр исполнительских искусств Дональда Джона Трампа и Джона Фицжеральда Кеннеди якобы в знак признания вклада Трампа в реконструкцию здания.

Это вызвало возмущение в Конгрессе. Так, демократка Эйприл Макклейн Делани внесла законопроект о запрете называть федеральные объекты в честь действующего президента, а племянница Кеннеди заявила, что имя Трампа исчезнет из названия, как только он покинет пост.

