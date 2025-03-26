В Колорадо заменят "намеренно искаженный" портрет Трампа после его жалобы

Портрет Дональда Трампа, который разместили в Капитолии штата Колорадо, заменят после того, как президент США раскритиковал его и назвал "намеренно искаженным".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Портрет Трампа заменят после его жалобы

Демократы Палаты представителей Конгресса заявили, что картину снимут по требованию лидеров республиканцев в законодательном органе. Республиканцы штата Колорадо уже собрали более 10 000 долларов через платформу GoFundMe, чтобы заказать портрет Дональда Трампа, который обнародовали в 2019 году.

Республиканец Пол Ландин подчеркнул, что он требовал снять портрет и заменить его тем, который изображает "современное подобие" президента.

Если Республиканская партия хочет тратить время и деньги на то, какой портрет Трампа будет висеть в Капитолии, то это их дело,

– заявили в ответ демократы.

Напомним, недавно Дональд Трамп раскритиковал свой портрет: политик назвал его намеренно искаженным и потребовал у губернатора штата Колорадо убрать из его Капитолия.

Известно, что автором портрета стала Сара Бордман. По словам Трампа, портрет экс-президента Обамы, который создала та же художница, "выглядит замечательно", зато свое изображение он назвал "действительно худшим".