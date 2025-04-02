Путин просчитался: чем диктатор серьезно разозлил Трампа

Журналисты не перестают спрашивать у Дональда Трампа, когда наконец будет прекращение огня в Украине, которое он обещал во время предвыборной кампании. Противостоять такому давлению вопросов становится все труднее, а Кремль только усложняет ситуацию.

Это не первый раз Трамп озвучивает важные заявления, а потом о них "забывает". Как рассказал 24 Каналу главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, так было, когда президент США назвал Владимира Зеленского "диктатором", а потом отказался от своих слов.

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Чем Путин разозлил Трампа

Для Трампа абсолютно привычное дело отрицать то, что он недавно сказал. Например, он анонсировал введение больших пошлин 2 апреля, но вряд ли он действительно это сделает. Трамп любит концентрировать внимание людей на определенных датах, а потом все отрицать.

Президента США не на шутку могли разозлить определенные изменения институтов в мире. Например, были предположения, что Трамп разозлился из-за заявления Владимира Путина. Тот сказал, что ООН якобы может перенять управление Украиной.

Трамп не воспринимает ООН и мне кажется, что он хочет ликвидировать эту организацию. А когда слышит предложение, которое только добавляет субъектности ООН, это, безусловно, его разозлило. Он дал понять, что эта история ему не понравилась,

– сказал Иван Ус.

Непонятно, почему глава Кремля выдвинул именно такое предложение, но заявление Трампа о том, что Путин его разочаровал, может быть его следствием. Об этом американский лидер сказал публично.

"Путин переоценил свое знание о Трампе, поэтому были сказаны заявления, которые абсолютно противоречат тому видению мира, который есть у президента США", – добавил Иван Ус.

Как Трамп может изменить фокус внимания

Сегодня для лидера США есть чем сместить фокус внимания с Украины. Например, торговыми войнами, ударами по Ирану, ведь информация об этом поступает ежедневно.

Постоянно появляется информация о том, какие самолеты, какого класса, с какими бомбами находятся в регионе. Военные аналитики говорят, что для начала полномасштабных действий необходимы 3 авианосные группы. Две из них уже есть,

– подчеркнул Иван Ус.

Как только появится еще одна, то могут начать боевые действия, хотя даже сейчас сил достаточно. Поэтому, скорее всего, Трамп попытается обратить внимание людей на глобальные торговые войны, или Иран. Вопрос России и Украины не является для него приоритетным.