Це не вперше Трамп озвучує важливі заяви, а потім про них "забуває". Як розповів 24 Каналу головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, так було, коли президент США назвав Володимира Зеленського "диктатором", а потім відмовився від своїх слів.

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Чим Путін розлютив Трампа

Для Трампа абсолютно звична річ заперечувати те, що він недавно сказав. Наприклад, він анонсував введення великих мит 2 квітня, але навряд чи він справді це зробить. Трамп любить концентрувати увагу людей на певних датах, а потім все заперечувати.

Президента США не на жарт могли розлютити певні зміни інституцій у світі. Наприклад, були припущення, що Трамп розлютився через заяву Владіміра Путіна. Той сказав, що ООН нібито може перейняти управління Україною.

Трамп не сприймає ООН і мені здається, що він хоче ліквідувати цю організацію. А коли чує пропозицію, яка тільки додає суб'єктності ООН, це, безумовно, його розлютило. Він дав зрозуміти, що ця історія йому не сподобалася,

– сказав Іван Ус.

Незрозуміло, чому очільник Кремля висунув саме таку пропозицію, але заява Трампа про те, що Путін його розчарував, може бути її наслідком. Про це американський лідер сказав публічно.

"Путін переоцінив своє знання про Трампа, тому були сказані заяви, які абсолютно суперечать тому баченню світу, який є у президента США", – додав Іван Ус.

Як Трамп може змінити фокус уваги

Сьогодні для лідера США є чим змістити фокус уваги з України. Наприклад, торгівельними війнами, ударами по Ірану, адже інформація про це надходить щодня.

Постійно з'являється інформація про те, які літаки, якого класу, з якими бомбами перебувають у регіоні. Військові аналітики кажуть, що для початку повномасштабних дій необхідні 3 авіаносні групи. Дві з них вже є,

– підкреслив Іван Ус.

Як тільки з'явиться ще одна, то можуть розпочати бойові дії, хоча навіть зараз сил є достатньо. Тому, скоріш за все, Трамп спробує звернути увагу людей на глобальні торгівельні війни, або Іран. Питання Росії та України не є для нього пріоритетним.