Это запрос его избирателей: чего хочет Трамп от международных организаций, в частности НАТО

Сейчас наблюдается одна из волн изоляционизма в истории США, когда Трамп хочет замкнуться на интересах Америки. Он не раз заявлял, что Соединенные Штаты могут выйти из состава НАТО, а европейские страны-члены Альянса должны увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП, потому что некоторые не платили даже 2%. Разницу покрывали США, это Трамп считает несправедливым.

Профессор Северо-Западного университета в штате Иллинойс Ольга Каменчук в разговоре с 24 Каналом высказала мнение, что постоянные угрозы со стороны Трампа, что США не будут защищать Европу и вообще покинут НАТО, не добавляют веса самим Соединенным Штатам. Это наносит вред им, как гаранту мира и союзнику, сильному лидеру, который сам и создал этот военно-политический блок.

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С одно стороны – избиратели, с другой – амбиции

Решение внутренних проблем США, на что нацелен Трамп, в частности объясняется тем, что он стремится удовлетворить интересы тех американцев, которые за него проголосовали на выборах.

Это запрос его избирателей, для них в основном это действительно больше интересно, особенно для рабочих, в частности шахтеров, в Западной Вирджинии, там людей интересуют в основном цены на яйца, нежели то, как будет проходить война в Европе или что будет с НАТО,

– объяснила Каменчук.

Одновременно с этим у Дональда Трампа есть определенные амбиции, интерес играть серьезную роль во внешней политике. Ему нравится, когда им восхищаются. Он во время прошлой своей каденции переживал, что ему не присвоили Нобелевскую премию, которую в свое время получил бывший президент США Барак Обама.

"НАТО для него не является врагом или преградой, в первую очередь его интересуют внутриполитические вопросы, в частности касающиеся его избирателей, но Альянс, на его взгляд, США используют не в том виде, в котором нужно было бы", – озвучила Каменчук.

По ее словам, в определенной степени Трамп прав, что Европе надо увеличивать ассигнования на вооружение, иметь более независимую позицию и мощные вооруженные силы, сейчас этот процесс начался.

Трамп убрал с ключевых должностей традиционных республиканцев

США создали НАТО после Второй мировой войны, однако сейчас внезапно начались разговоры о том, что они могут покинуть Альянс и не предоставить гарантий безопасности, которые ранее обещали. Такая риторика, по мнению профессора университета, очень существенно бьет по репутации Соединенных Штатов.

"Мы это чувствовали еще несколько лет назад, когда был президентом Байден. Вообще это удивляет, потому что всегда как раз республиканцы были ястребами, именно эти политики выступали в свое время за сдерживание СССР, а сейчас ситуация изменилась. Есть конечно традиционные республиканцы рейгановского типа, которые еще остались в Конгрессе и Сенате, но они потеряли ключевые должности", – отметила Каменчук.

Она добавила, что были надежды, что эти традиционные представители Республиканской партии повлияют на принятие решений в США, но Трамп довольно быстро провел кадровые изменения и все больше окружил себя своими сторонниками. Такое поведение американского лидера настораживает, ведь, по словам профессора университета, это долговременная история и от принятия ряда решений может быть нанесен вред интересам США в мире и Европе на продолжительный период.

Напомним, после недавней встречи Трампа с генсеком НАТО Рютте американский президент похвалил его и отметил, что Альянс активизировался и стал мощнее. Лидер США выразил сомнение, что Россия способна будет напасть на страны-члены НАТО, поскольку они являются союзниками Соединенных Штатов, а также заверил, что Вашингтон приложит усилия, чтобы этого не произошло.