Професорка Північно-Західного університету в штаті Іллінойс Ольга Каменчук в розмові з 24 Каналом висловила думку, що постійне погрожування з боку Трампа, що США не будуть захищати Європу і взагалі покинуть НАТО, не додають ваги самим Сполученим Штатам. Це завдає шкоди їм, як гаранту миру і союзнику, сильному лідеру, який сам і створив цей військово-політичний блок.

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З одно боку – виборці, з іншого – амбіції

Розв'язання внутрішніх проблем США, на що націлений Трамп, зокрема пояснюється тим, що він прагне задовольнити інтереси тих американців, які за нього проголосували на виборах.

Це запит його виборців, для них в основному це дійсно більше цікаво, особливо для робітників, зокрема шахтарів, в Західній Вірджинії, там людей цікавлять здебільшого ціни на яйця, ніж те, як буде проходити війна в Європі чи що відбуватиметься з НАТО,

– пояснила Каменчук.

Одночасно з цим у Дональда Трампа є певні амбіції, інтерес відігравати серйозну роль у зовнішній політиці. Йому подобається, коли ним захоплюються. Він під час минулої своєї каденції переживав, що йому не присвоїли Нобелівську премію, яку у свій час отримав колишній президент США Барак Обама.

"НАТО для нього не є ворогом чи перепоною, першочергово його цікавлять внутрішньополітичні питання, зокрема які стосуються його виборців, але Альянс, на його погляд, США використовують не в тому вигляді, в якому потрібно було б", – озвучила Каменчук.

З її слів, певною мірою Трамп правий, що Європі треба збільшувати асигнування на озброєння, мати більш незалежну позицію та потужні збройні сили, зараз цей процес розпочався.

Трамп прибрав з ключових посад традиційних республіканців

США створили НАТО після Другої світової війни, однак зараз раптово почалися розмови про те, що вони можуть покинути Альянс і не надати гарантій безпеки, які раніше обіцяли. Така риторика, на думку професорки університету, дуже суттєво б'є по репутації Сполучених Штатів.

"Ми це відчували ще декілька років тому, коли був президентом Байден. Взагалі це дивує, бо завжди як раз республіканці були яструбами, саме ці політики виступали у свій час за стримування СРСР, а зараз ситуація змінилась. Є звичайно традиційні республіканці рейганівського типу, які ще залишились в Конгресі та Сенаті, але вони втратили ключові посади", – зазначила Каменчук.

Вона додала, що були надії, що ці традиційні представники Республіканської партії вплинуть на ухвалення рішень в США, але Трамп доволі швидко провів кадрові зміни й все більше оточив себе своїми прихильниками. Така поведінка американського лідера насторожує, адже, зі слів професорки університету, це довготривала історія та від ухвалення низки рішень може бути завдана шкода інтересам США у світі та Європі на значний період.

Нагадаємо, після нещодавньої зустрічі Трампа з генсеком НАТО Рютте американський президент похвалив його та відзначив, що Альянс активізувався і став потужнішим. Лідер США висловив сумнів, що Росія здатна буде напасти на країни-члени НАТО, оскільки вони є союзниками Сполучених Штатів, а також запевнив, що Вашингтон докладе зусиль, аби цього не сталося.