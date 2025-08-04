Трамп на полном скаку влетел в российскую бетонную стену и осознал, что пробить ее не может. Он не раз заявлял, что ему достаточно провести один разговор с Путиным и война закончится. До него медленно, но дошло осознание того, что ситуация слишком сложная, чем он представлял.

Об этом в эфире 24 Канала отметил председатель Центра совместных действий Олег Рыбачук, добавив, что в том, что Трамп изменил свое отношение к Украине, есть заслуга далеко не Зеленского или украинского МИД, а окружения американского президента.

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Кто мог повлиять на позицию Трампа?

Повлиять на Трампа могла в частности его жена и первая леди США Мелания Трамп. Ведь он сам заявил о том, что когда рассказал ей об очередном разговоре с Путиным, она ему озвучила, что в тот же день Россия вновь обстреляла Украину.

Американский лидер смотрит соцсети, телевидение, следит за новостной повесткой. Когда произошло обострение между Ираном и Израилем, Индией и Пакистаном, внимание СМИ было сосредоточено именно на этих событиях. А вот в последние недели ТОП-новость, как отметил Рыбачук – это ситуация в Украине. Он озвучил, что западные медиа информируют об обстрелах украинских городов и это тоже влияет на позицию Трампа.

"Однако больше всего надо отметить работу европейских союзников Украины. Невероятное количество усилий приложили Стармер, премьер Великобритании, которая является давним и надежным партнером США. А также Макрон, президент Франции, Мерц, новоизбранный канцлер Германии, премьер Италии Мелони, которая знает как надо говорить с Трампом", – озвучил Рыбачук.

Глава Центра совместных действий отметил, что лидеры Европы своей коллективной позицией сумели "вытянуть" саммит НАТО, озвучили готовность покупать для Украины американское оружие и каждый из них отдельно подошел к Трампу сказать, что нельзя позволить Путину захватить Украину. Все это, по мнению Рыбачука, сработало и президент США развернулся в сторону нашего государства.

К тому же для него становится политически опасно демонстрировать дружбу с Путиным, который в глазах американских избирателей является преступником и убийцей. Общественное мнение США на стороне Украины и в демократическом лагере, и в республиканском,

– озвучил Рыбачук.

Напомним, что Украину посетит спецпосланник американского президента Кит Келлог. Его визит состоится перед дедлайном (до 8 августа), который Трамп установил для России, чтобы та пошла на заключение мирного соглашения. Одновременно с этим в Москву Трамп делегировал поехать своего другого спецпредставителя – Стива Уиткоффа.