У американцев, а точнее у друзей Трампа, была мысль, что надо поехать в Стамбул просто, чтобы узнать, настроен ли Путин серьезно. И чтобы дальше действовать соответственно.

Трамп сделал для Путина все

Что ж, Владимир Путин сделал им одолжение. Об этом заявил Сергей Фурса, информирует 24 Канал.

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Они смогут еще немножко сэкономить для бюджета на билетах в не столицу Турции и порадовать Илона Маска. В тот момент, как Путин обнародовал свой список переговорщиков, все получили свои ответы.

Казалось, Дональд Трамп сделал все для Путина. Он нашел его в грязи, вытащил, отряхнул и расстелил перед ним красную дорожку к возвращению в большую игру. Казалось, такой шанс выпадает раз в жизни. Надо хватать. Если, конечно, ты рациональный игрок.

Еще в конце прошлого года основной вопрос был: "Что в голове у Путина". То есть, что он сделает в такой момент. Что ж, ответ мы получили.

В российской имперской традиции это называется "головокружение от успехов". Оказалось, что в грязи Путину комфортно. Он может там еще посидеть. Ему оказалось мало.

Путин унизил своих друзей

Фактически, он унизил Трампа Мединским. Да и не только Трампа, но и друзей из БРИКС. Мы не знаем, что там себе думает Китай, но президент Бразилии после встречи в Пекине с Си Цзиньпином решил вернуться домой через Москву, чтобы уговорить Путина поехать в Стамбул. Только люди, которые верят в плоскую Землю, могут подумать, что Москва лежит по дороге между Пекином и Бразилией. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сделал крюк и 4 часа сидел в самолете, потому что Путин занят. Единственное, что должно было бы порадовать Трампа, – Мединским унизили не только его.

Что дальше? В нормальной ситуации мы точно подошли бы к желанному моменту, когда Трамп наконец публично признает, что Путин – "ху*ло" и начинает вводить санкции и писать злые посты. Мы бы назвали этот момент "ошибка резидента", когда Путин передавил и ошибся. Тем более мы уже видели проявления раздражения Трампа в его постах, когда он посягал на святое, на личную победу Путина во Второй мировой.

Но это же в нормальной ситуации. А у нас Трамп. Он должен признать не только ошибку резидента, но и свою ошибку. Свой "не выигрыш". Сделать то, что на фондовом рынке называют "зафиксировать убыток". Но ведь Трамп не ошибается. Это всем известно.

Так что это что-то из разряда фантастики. Чудеса. Тем более Путин снова спрятал свой дряблый "Орешник", и Трамп может за это уцепиться. И мы пойдем по новому кругу и даже будем говорить с этим мерзким Мединским. Интересно, правда, кого выберут достойным этого дела.

Есть ли у нас выбор? Есть ли другая разумная стратегия у Украины и Европы? Есть ли приятный вариант? К сожалению, после выбора американцев другой стратегии не осталось.