"Умный Путин", Украина без НАТО: главные заявления Трампа во время заседания Кабинета министров
Президент США сделал ряд громких заявлений на заседании Кабинета Министров. Он, в частности, выразил сомнение в том, что мира в Украине удастся достичь.
Общение Трампа с журналистами снова не обошлось без лести российскому диктатору Путину, которого он назвал "умным". Об этом сообщает 24 Канал.
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Взаимовыгодное соглашение или "великое богатство США"
На заседании Кабинета министров в США Трамп сделал ряд заявлений, в частности о мирном процессе в Украине и о соглашении по поводу полезных ископаемых.
В частности, Трамп подтвердил, что в пятницу он подпишет соглашение с Зеленским в Вашингтоне. Он подчеркнул, что это будет "очень большая сделка".
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Это хорошее соглашение для Украины тоже. Они таким образом тоже автоматически получают некоторые гарантии безопасности, потому что мы там будем присутствовать, и Европа будет внимательно за всем следить. Великобритания и Франция сказали, что они хотят ввести туда миротворческие силы. я думаю, это хорошо,
– сказал Трамп.
Трамп заявил, что США "потратили 350 миллиардов долларов на помощь Украине" и будут их возвращать.
Украина "может забыть о НАТО"
Следующим громким заявлением Трампа коснулась вступления Украины в НАТО, к чему она очень стремится.
По мнению американского президента, Украина "должна забыть о НАТО". Именно поэтому ее желания, считает он, война и началась.
Он заявлял, что если бы его избрали президентом в 2020 году, то эта война не началась бы, а сейчас, если бы выбрали не его, то Путин "продолжал бы идти через Украину", "захотел бы унести все". Трамп верит, что может договориться с Путиным
Он (Путин,– 24 Канал.) очень умный парень, он очень хитрый человек. Я имел дело с очень плохими людьми, но скажу вам, что в этом случае, по моему мнению, он не собирался урегулировать эту войну. я думаю, что он хотел получить все это, когда меня выбрали, мы говорили, и я думаю, что мы заключим соглашение,
– ответил президент США.
В то же время президент США отметил, что России тоже придется идти на уступки для мирного урегулирования войны в Украине. Какие именно уступки он ожидает от России, он отказался уточнить.
Трамп уже не уверен, что достигнет мира вообще
Сегодняшняя риторика Трампа резко контрастирует с его предвыборными обещаниями. Если тогда Трамп говорил о "мире за 24 часа" и "один телефонный звонок", то сегодня он не уверен, что достигнет мира в Украине вообще.
Трамп заявил, что США будут пытаться получить наилучшее возможное мирное соглашение, и чтобы Украина вернула как можно больше своих территорий.
С которой будут согласны обе стороны– и Россия, и Украина. Мы постараемся, чтобы Украина получила как можно больше, чтобы она вернула себе как можно больше (территорий,– 24 Канал). Мы постараемся добиться мира, но это еще не гарантировано,
– заявил Трамп.
Интересно, что меньше недели назад, 20 февраля, Трамп говорил, что мира можно добиться за 1 год.