Спілкування Трампа з журналістами знову не обійшлося без лестощів російському диктатору Путіну, якого він назвав "розумним". Про це повідомляє 24 Канал.

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Взаємовигідна угода або "велике багатство США"

На засіданні Кабінету міністрів у США Трамп зробив низку заяв, зокрема про мирний процес в Україні та про угоду щодо корисних копалин.

Зокрема Трамп підтвердив, що у п'ятницю він підпише угоду із Зеленським у Вашингтоні. Він наголосив, що це буде "дуже велика угода".

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Це хороша угода для України теж. Вони в такий спосіб теж автоматично отримують деякі гарантії безпеки, тому що ми там будемо присутні, і Європа буде уважно за всім стежити. Велика Британія і Франція сказали, що вони хочуть ввести туди миротворчі сили. Я думаю, це добре,

– сказав Трамп.

Трамп заявив, що США "витратили 350 мільярдів доларів на допомогу Україні" і будуть їх повертати.

Україна "може забути про НАТО"

Наступною гучною заявою Трампа торкнулася вступу України до НАТО, чого вона дуже прагне.

На думку американського президента, Україна "повинна забути про НАТО". Саме через це її бажання, вважає він, війна і почалася.

Він заявляв, що якби його обрали президентом у 2020, то ця війна не почалася б, а зараз, якби обрали не його, то Путін "продовжував би йти через Україну", "захотів би забрати все". Трамп вірить, що може домовитися з Путіним.

Він (Путін, – 24 Канал.) дуже розумний хлопець, він дуже хитра людина. Я мав справу з дуже поганими людьми, але скажу вам, що в цьому випадку, на мою думку, він не мав наміру врегулювати цю війну. Я думаю, що він хотів отримати все це, коли мене обрали, ми говорили, і я думаю, що ми укладемо угоду,

– відповів президент США.

Водночас президент США зазначив, що Росії також доведеться йти на поступки для мирного врегулювання війни в Україні. Які саме поступки він очікує від Росії, він відмовився уточнити.

Трамп вже не впевнений, що досягне миру взагалі

Сьогоднішня риторика Трампа різко контрастує з його передвиборними обіцянками. Якщо тоді Трамп казав про "мир за 24 години" і "один телефонний дзвінок", то сьогодні він не впевнений, що досягне миру в Україні взагалі.

Трамп заявив, що США будуть намагатися отримати найкращу можливу мирну угоду, і щоб Україна повернула якомога більше своїх територій.

З якою будуть згодні обидві сторони – і Росія, і Україна. Ми постараємося, щоб Україна отримала якомога більше, щоб вона повернула собі якомога більше (територій, – 24 Канал). Ми будемо намагатися домогтися миру, але це ще не гарантовано,

– заявив Трамп.

Цікаво, що менш ніж тиждень тому, 20 лютого, Трамп казав, що миру можна досягти за 1 рік.