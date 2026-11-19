В четверг, 19 ноября, лидеры США, Китая и России проводят трехстороннюю встречу. Она проходит на фоне саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

Об этом пишут российские и американские СМИ

В Китае встречаются три лидера

Президент США Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин и глава Кремля Владимир Путин начали трехстороннюю встречу в Китае.

Трехсторонние переговоры в Китае: смотрите видео

Ранее отмечалось, что стороны могут обсудить ядерную безопасность, войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

Перед началом встречи сообщалось, что российский диктатор прибыл в резиденцию "Цилинь Шаньчжуан", где и должны пройти переговоры трех лидеров.

Кортеж Путина прибыл к месту проведения трехсторонних переговоров: смотрите видео

Напомним, саммит проходит в рамках встречи Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Сначала в этот день Дональд Трамп встретился с Владимиром Путиным. Американский президент заявил о многолетних "прекрасных" отношениях с российским диктатором, а также назвал его своим другом.

Впоследствии лидер США заявил, что вместе с китайским президентом стремится добиться завершения войны в Украине. Хотя и заверил, что не будет заключать никаких соглашений по Украине без участия Киева.