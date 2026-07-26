Об этом в разговоре с 24 каналом отметил политолог-международник Ярослав Божко, добавив, что это наблюдается не только по этому жесту с репостом интервью Лумер с украинским президентом или вообще ее приездом в Украину, а уже заметны другие маркеры смены риторики Вашингтона.

Адские санкции для России: шансы на их введение высоки

Предоставление Украине лицензий для изготовления ракет к системам ПВО Patriot и различные другие аспекты, в частности тема, связанная с возможностью принятия законопроекта памяти покойного Линдси Грэма о жестких санкциях в отношении России, по словам политолога-международника, свидетельствуют о том, что настроения Трампа меняются.

Разворот риторики Трампа мы видим не только в этом случае. Мы это наблюдаем за последние 1,5 – 2 месяца точно, и это более критическая касательно России позиция. В частности, от Трампа прозвучало заявление, что Украине нужно помочь. В какой-то степени в ракурсе событий прошлого года оно выглядит довольно неслыханным,

– заметил Божко.

Размышляя над вероятностью того, что американцы примут законопроект Грэма и Блюменталя, политолог-международник выразил убеждение, что шансы на это достаточно высоки, если он будет вынесен на рассмотрение.

Вообще, здесь главный вопрос – это согласование между партиями. За сам законопроект сейчас есть голоса и демократов, и республиканцев, и даже Грэм на этом настаивал, что голоса в Сенате и Конгрессе за него есть. Но параллельно существует несколько феноменальный поворот с тем, что согласно плану Белого дома санкции должны быть распространены и на поддерживающие Иран страны,

– уточнил Божко.

А это меняет конструкцию, потому что часть демократов довольно жестко протестует против действий США на Ближнем Востоке, и это может расколоть двухпартийное временное единство. Потому придется искать баланс. Ведь сейчас именно по вопросу Ирана позиция демократов и республиканцев расходится больше всего.

Трамп стал осознал, что когда-то понял Байден

Российские пропагандисты возмущены тем, что американские блогеры, еще недавно лояльные России, сегодня приезжают в Украину. Им очень не нравится и смена риторики Трампа. Соловьев уже начал заявлять, что США никакие не союзники России.

Это потому, что ставка на Трампа и была их ошибкой. Это была попытка играть с гораздо более сильным тигром, который не до конца понимал то, что русские с ним делали. Но в момент, когда много лжи открылось и США увидели, как Россия поддерживала Иран, который сейчас является ключевым их недругом на планете, для американской стороны это был сигнал,

– объяснил Божко.

Никакой перезагрузки отношений между Россией и США, по его словам, быть не может. Кремль сделал свой четкий выбор. Этот выбор не является для России набиванием себе цены или какой-нибудь досадной ошибкой, которую американо-российская дипломатия может исправить.

Политолог-международник подчеркнул, что этот факт уже понимал Байден, а Трамп во время второй каденции пришел с представлением, что это его предшественник не смог договориться с Путиным, поэтому Россия себя так плохо ведет. Но в итоге Трамп приходит к тому самому, к чему в одно время пришел Байден, который тоже начинал с того, что, будучи госсекретарем в период Обамы, помогал проводить политику перезапуска отношений с Россией после войны в Грузии.

Но все равно Байден в итоге пришел к тому, что это неоперабельная ситуация, здесь дипломатия уже не имеет смысла. Точно так же и Трамп. Они очень разные по темпераменту, но путь истории, по которому они едут, одинаковый,

– констатировал Божко.

Об изменении настроений в США: смотрите в видео