О встрече с Зеленским Лумер сообщила в соцсетях. Она пообещала, что в ближайшее время появится полное интервью с украинским президентом.

Что известно о встрече Зеленского и Лумер?

Я только что взяла интервью у президента Украины Владимира Зеленского в Мариинском дворце,

– написала блогерша.

Лумер отметила, что они с президентом беседовали без запретных тем. Блогерша смогла задать политику острые вопросы.

"Полное интервью в ближайшее время", – анонсировала она.

Напомним, что MAGA-блогерша Лора Лумер известна своими ультраправыми взглядами, теориями заговора и распространением российских нарративов. В социальной сети X у нее почти 2 миллиона подписчиков. Также она ведет собственный подкаст. Блогерша неоднократно критиковала американскую помощь Киеву и украинские власти.

20 июля Лумер сообщила, что прибыла в Украину, чтобы самостоятельно развенчать пропаганду, которой ее "кормили".

Блогерша посетила Киево-Печерскую лавру и увидела поврежденный после российской атаки Успенский собор, который из-за пожара лишился более 80% крыши. После этого она опубликовала видео и заявила, что "Путин нанес удар дроном по Иисусу Христу".

В Офисе президента заявили, что визит американской блогерши Лоры Лумер в Украину поможет ей воочию увидеть последствия российской агрессии и лучше понять ситуацию. Там подчеркнули, что личный опыт – лучший способ противодействовать российской пропаганде.