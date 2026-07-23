Про зустріч із Зеленським Лумер повідомила у соцмережах. Вона пообіцяла, що вже незабаром вийде повне інтерв'ю українського президента.

Що відомо про зустріч Зеленського і Лумер?

Я щойно взяв інтерв'ю у президента України Володимира Зеленського в Маріїнському палаці,

– написала блогерка.

Лумер зауважила, що вони з президентом розмовляли без заборонених тем. Блогерка змогла поставити політику гострі питання.

"Повне інтерв'ю незабаром", – анонсувала вона.

Нагадаємо, що MAGA-блогерка Лора Лумер відома ультраправими поглядами, теоріями змов і поширенням російських наративів. У соціальній мережі X вона має майже 2 мільйони підписників. Також вона є ведучою власного подкасту. Блогерка неодноразово критикувала американську допомогу Києву та українську владу.

20 липня Лумер повідомила, що прибула в Україну, аби самостійно розвінчати пропаганду, якою її "годували".

Блогерка відвідала Києво-Печерську лавру та побачила пошкоджений після російської атаки Успенський собор, який втратив понад 80% даху через пожежу. Після цього вона опублікувала відео й заявила, що "Путін завдав дронового удару по Ісусу Христу".

В Офісі президента заявили, що візит американської блогерки Лори Лумер до України допоможе їй на власні очі побачити наслідки російської агресії та краще зрозуміти ситуацію. Там наголосили, що особистий досвід є найкращим способом протидіяти російській пропаганді.