Трамп дает Путину две недели

Трамп сказал журналистам, что дает Путину еще полторы – две недели на проведение переговоров с Украиной. Он добавил: "Если окажется, что Путин нас обманывает, мы отреагируем иначе".

Трамп дает Путину возможность тянуть время

Вместе с этим Дональд Трамп подчеркнул, что сейчас вырисовываются первые признаки того, что Россия готова договариваться, хотя пока ничего не является подписанным – об этом рано говорить. Об этом заявил Виталий Портников, информирует 24 Канал.

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Поэтому несмотря на острую риторику в отношении Путина, которая звучала в последние дни, Трамп дает российскому главе возможность еще тянуть время. Путин охотно этой возможностью воспользуется. Его министр иностранных дел Сергей Лавров предложил 2 июня провести очередные переговоры российской и украинской делегации в Стамбуле.

Можно быть уверенным, что эти переговоры пройдут в той же атмосфере, в которой происходили и предыдущие. Россия будет выступать с условиями, которые вряд ли понравятся украинской стороне, а Украина будет пытаться сохранить по крайней мере собственное участие в переговорах, чтобы не вызвать гнев американского президента.

Важнейший вопрос – насколько Путин верит, что через две недели Трамп действительно начнет какие-то радикальные шаги в отношении России или решит, что нужно дать российскому лидеру еще пару недель или месяцев, потому что вожделенное соглашение о прекращении огня вот-вот может быть подписано, а новые санкции или военная помощь Украине могут ее сорвать?

Путин как раз этим и пытается пользоваться. Если мы внимательно посмотрим на всю его тактику в последние месяцы, то увидим, что российский президент играет с американским в конструктивность. Во время телефонных разговоров с Трампом он говорит то, что хочет от него услышать американский лидер. Ну, за исключением того, что он не соглашается на прекращение огня на российско-украинском фронте, но и здесь говорит, что нужны определенные условия.

Никаких конкретных шагов по процессу завершения войны Путин не делает. Это заставляет Трампа снова и снова к нему звонить. Путину как раз и нужно, чтобы этот процесс продолжался так долго, как у него получится. Чтобы продолжался его диалог с Трампом, а если получится – состоялась и встреча между российским, украинским и американским президентами только тогда, когда это будет удобно Путину. Когда ему не нужно будет выходить с решениями, которые приведут к уменьшению возможностей Москвы продолжать войну.

Путин хочет демонстрировать, что его дипломатическая изоляция, для которой столько усилий приложил Джо Байден, уже прервана. Он сможет подавать это в России и мире как большую политическую победу. Хочет блокировать санкции против России в ситуации, когда лидеры европейских стран постоянно напоминают Трампу, что Путин может согласиться на какие-то уступки только, когда на него будет серьезное давление, а не когда с ним разговаривают по телефону.

Тактика Путина очень предсказуема

Конечно, можно говорить, что у Трампа уже не хватает нервов, чтобы продолжать такой диалог, и он осознает, что его репутация испытывает серьезные проблемы на фоне разговора с Путиным. Но это же была реакция не на то, что не удается достичь каких-то договоренностей, это реакция на российские ракетные атаки по Украине.

Путин все равно не может проводить такие массированные атаки постоянно, потому что у него не хватает ракет. Ему в любом случае нужно сделать интервал, чтобы подготовиться к новой большой комбинированной атаке по Украине. Во время этого интервала он может продолжать переговоры без каких-либо реальных результатов и ждать нового телефонного сигнала от Трампа. Это достаточно простая тактика и очень примитивная.

Человек, который придерживается такой тактики, обязательно должен был бы потерпеть дипломатическое поражение, ведь можно четко представить как будет действовать Путин в последующие месяцы. Однако поражение возможно только тогда, когда тот, с кем ты играешь, действительно хочет победить.

В действиях Трампа в отношении Путина желания к победе как таковой не наблюдается. Есть угрозы. Эти угрозы могут даже доходить до серьезных обвинений. Однако потом гнев проходит и звучит предложение поговорить еще две – три недели, чтобы достичь какого-то не очень понятного соглашения о прекращении огня.

Если Россия будет выступать с условиями, которые не одобрит украинская сторона, а Трамп будет считать, что ничего плохого в этих условиях нет, то в итоге в срыве своих усилий Трамп будет обвинять не Путина, а Владимира Зеленского.

В этой ситуации многое зависит от того, что произойдет во время второго тура российско-украинских переговоров в Стамбуле, если он состоится. Ведь, если российская делегация будет продолжать выступать с предложениями, которые не будут никак связаны с реальностью, а во время этих разговоров состоятся новые массированные атаки, то это будет означать, что Путин видит разговоры в Стамбуле исключительно как инструмент давления на Украину. Он надеется, что Киев согласится на капитуляцию в ситуации, когда Трамп не готов помогать Украине, а Россия готова продолжать атаки и наступление.

Как говорил Владимир Мединский во время первой встречи: "Если вы не хотите отдать эти пять регионов, вам придется отдавать еще больше". В этом также может быть философия так называемых переговоров, которые будут проходить в Стамбуле.

Будет ли Трамп считать такой подход неконструктивным со стороны Путина? Или наоборот будет думать, что глава Кремля прилагает какие-то усилия? Вот в чем главная интрига того, что будет происходить.