Мир на пороге перемен: какие большие риски и большие возможности несет Трамп

Дональд Трамп снова станет хозяином Белого дома. Его политика точно будет иметь влияние на ход российско-украинской войны. Будет ли это влияние положительным для нас?

Мир на пороге больших перемен

В течение месяцев, предшествовавших выборам президента США, мне множество раз задавали вопрос: "Кто лучше для нас: Трамп или Камала?". Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Актуально Однажды уже не оправдал надежд: приход Трампа станет разочарованием для Кремля

Наиболее правильным казался следующий ответ:

вероятно, с Камалой Харрис все будет примерно так же, как до того с Джо Байденом. На руководящих должностях останутся те же люди. Нам будут помогать, но так же медленно и в недостаточном количестве.

При Трампе все изменится. К лучшему или к худшему – пока неизвестно. Но будут изменения, и нам надо работать, чтобы они были положительными.

Таким образом, с победой Дональда Трампа мы оказываемся на пороге периода перемен. Несмотря на шквал отчаяния в популярных СМИ, есть веские основания надеяться, что действия новой администрации будут для нас благоприятными. Давайте разберемся, почему это так.

Каким был предыдущий срок Трампа

Первый срок Трампа (2017 – 2021 годы) отличался образцовой внешнеполитической стратегией. Вспомним, как в середине 2010-х в разных уголках мира происходили теракты "Исламского государства". При Трампе американские войска вместе с союзниками ликвидировали угрозу ИГ. В начале 2020 года был ликвидирован легендарный (и зловещий) иранский генерал Касем Сулеймани. Несколько арабских государств подписали мирный договор с Израилем (Авраамское соглашение). Был подписан договор между Северной и Южной Кореями.

В настоящее время Трамп обещает в первый день на посту президента сделать две вещи: перекрыть южную границу и вернуть разрешения на добычу нефти, чтобы снова сделать США ее крупнейшим мировым производителем. Это должно обвалить цену, что уже длительное время держится на выгодном россиянам уровне 70 – 80 долларов за баррель.

Закончить войну за 24 часа

Мы много раз слышали заявления Трампа о том, что он остановит российско-украинскую войну за 24 часа. Несколько раз он даже говорил, что сделает это еще до инаугурации, которая запланирована на 20 января 2025 года. Очевидно, это произойдет не так быстро, но факт в том, что новоизбранный президент видит российско-украинскую войну проблемой, которую нужно решить как можно быстрее.

К теме Ждем, как Трамп завершит войну за 24 часа

В начале приоритетом новой администрации станет остановка боевых действий, то есть замораживание линии фронта на действующих позициях. Конечно, не надо надеяться, что Трамп сразу убедит Владимира Путина освободить все украинские земли. Но стоит вспомнить его слова многомесячной давности: "Если Путин не послушается меня, я вооружу Украину до такой степени, что он будет об этом жалеть".

То есть ускорение темпов поставок оружия рассматривается Трампом как способ сдерживания Москвы. Не забывайте, что именно при первом сроке Трампа было снято эмбарго Барака Обамы на поставку Украине летального оружия.

Чрезвычайно важным фактором является получение республиканцами большинства в обеих палатах Конгресса. Полный однопартийный контроль обеспечит высокую скорость принятия решений, в частности относительно новых пакетов помощи для Украины. В Сенате и в Палате представителей сохранится широкая двухпартийная поддержка проукраинских инициатив.

Негативным фактором может стать окружение Трампа во главе с его вице-президентом Джей Ди Вэнсом, Тулси Габбард, Робертом Кеннеди и другими. Вэнс известен своими заявлениями о нецелесообразности масштабного вмешательства США в российско-украинскую войну. Свое видение он изложил в статье для New York Times, где описал оптимальный, по его мнению, сценарий: замораживание линии фронта и начало переговоров.

Впрочем, стоит заметить, что Вэнс никогда не говорил об откровенной сдаче Украины в руки Москвы.

Позитивом для Киева должна быть активизация внешней политики США на других направлениях, в частности:

Трамп должен увеличить поддержку для Израиля, помогая в борьбе против Ирана и его прокси;

против Ирана восстановится жесткий санкционный режим, который был ослаблен во времена Байдена;

против Китая снова начнутся торговые войны. Вероятно, Трамп попытается активнее наказывать Пекин за отношения с Москвой и Ираном;

во время первого срока Трамп наладил контакт с Ким Чен Ыном и договорился о соглашениях между двумя Кореями. Новая администрация не должна оставить без внимания участие Северной Кореи в войне против Украины.

За предыдущие четыре года Вашингтон наделал много ошибок, которые нужно немедленно исправлять. Надеемся, образцовая внешнеполитическая стратегия станет признаком и второго срока Трампа.

Читайте также Запустить бизнес за 20 минут вместо 53 дней: как работает сервис е-Предприниматель

Период больших возможностей

Как бы там ни было, главным отличием администрации Трампа от предшественников должна стать решимость в достижении выбранной стратегии, какой бы она ни была. Байден, Блинкен и другие действующие чиновники всегда делали громкие заявления о поддержке Украины до самого конца, обеспечения победы и тому подобное. Но их действия существенно отличались от сказанного: оружие всегда поступало с многомесячными задержками и в недостаточном количестве.

США не обеспечили Украину всем необходимым тогда, когда мы могли развить успех во второй половине 2022 года (Харьковская операция и освобождение Херсона), или когда готовились к наступлению летом 2023-го.

Сейчас главная задача президента Владимира Зеленского – направить Трампову решимость в нужное нам русло. Презентованный нами План победы должен стать основным аргументом во время разговоров Трампа с Москвой.

На смену периоду вялости и нерешительности на Капитолийских холмах приходит время больших перемен и больших возможностей. Возможностей, которыми мы должны правильно воспользоваться.