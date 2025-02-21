21 февраля, 18:28
Россия напала на Украину, но ее можно было бы легко отказать, – Трамп
Дональд Трамп согласился, что это Россия напала на Украину. Президент США также считает, что у Москвы "не было причин нападать".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение старшего репортера Белого дома в CBS News Дженнифер Джейкобс.
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Трамп признал, что Россия напала на Украину
Джейкобс в сети Х процитировала Трампа и сообщила, что президент США признает, что именно Россия напала на Украину. В то же время Трамп считает, что этой войны могло бы не быть.
Россия напала. Но для них не было причин для нападения... Эта война никогда не должна была быть,
– цитирует Джейкобс Трампа.