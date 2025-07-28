Уже не 50 дней: политтехнолог оценил новые заявления Трампа

Дональд Трамп озвучил ряд заявлений о войне в Украине и Владимире Путине. Президент США решил сократить дедлайн для Кремля и теперь на урегулирование конфликта российский диктатор имеет меньше времени.

Перед тем стало известно, что европейцы готовы покупать оружие у США для Украины. Как отметил 24 Каналу политтехнолог Тарас Загородний, важно то, что никто не будет раскрывать, какую именно помощь окажут Киеву.

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Новые соглашения Трампа с Европой

Трамп хочет ускорить мирный процесс, поэтому озвучил новый дедлайн. Речь идет о 10 – 12 днях от 28 июля. Более того, Трамп может сам вводить вторичные санкции, он уже делал это раньше. Поэтому россияне уже нервничают.

Интересно, что США и ЕС достигли торгового соглашения. Она предусматривает, что Европа будет покупать энергоносители у Соединенных Штатов на сумму 750 миллиардов долларов. Но, например, полностью отказаться от российского ядерного топлива европейцы не смогут.

На территории стран ЕС расположено примерно 20 блоков, которые до сих пор обслуживает российская корпорация "Росатом". Европейцы убеждают, что у них якобы нет денег на переоборудование,

– сказал Тарас Загородний.

Несмотря на это, стоит понимать, что лучшие санкции может наложить именно Украина. Это прежде всего удары по территории России. Но важно, что Трамп меняет свою позицию, она становится более принципиальной. Теперь важна ее реализация.

Еще один важный вопрос – договорились ли США и Европа совместно действовать против Китая. В таком случае Пекину действительно будет туго.

Заметим, Дональд Трамп также сказал, что больше не хочет говорить с Путиным. Он надеялся, что звонки диктатору приведут к миру, но этого не произошло. Такое положение дел ему не нравится. Трамп признал, что после каждого разговора Россия снова бомбила Украину.