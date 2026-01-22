У Зеленского сообщили, собирается ли Украина вступать в Совет мира Трампа
- Украина осторожно относится к вступлению в Совет мира Трампа, подчеркивая важность равноправных условий и детальном анализе предложений.
- Дональд Трамп объявил о создании Совета мира для урегулирования российско-украинского конфликта, он пригласил к участию Россию, Беларусь, Украину и другие страны.
В Давосе Дональд Трамп заявил о создании Совета мира. В список стран-участниц вошли Венгрия, Армения, ОАЭ, Египет и многие другие, главой организации стал американский президент.
Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк отметил 24 Каналу, что в сегодняшних условиях Европа должна осознать собственную субъектность. На безопасность, оборону, военные производства нужно выделять совсем другие функции.
Какова позиция Украины относительно Совета мира?
Европе нужно будет самостоятельно развивать континент, искать для этого средства и возможности. Понятно, что европейским лидерам нужно заручиться помощью Украины, на базе которой можно будет формировать новую архитектуру безопасности.
Это совсем другие отношения Украины и Европы, совсем другой принцип продвижения нас в Евросоюз и многое другое. Говорится о партнерских, равных отношениях,
– подчеркнул Михаил Подоляк.
Если наше государство хочет быть членом Европейского Союза, то все консультации по присоединению к новым организациям будут идти в рамках европейского континента. Поэтому Украине нужно узнать детали создания Совета мира, понять, как все будет выглядеть, кто будет иметь какие полномочия.
Например, представители Италии уже заявили, что в их Конституции четко прописано, что страна может быть членом любой институции только на равноправных условиях, то есть иметь такое же право голоса как у всех остальных. Исключительно Дональд Трамп не сможет иметь все полномочия. Об этом также говорят многие другие страны.
Нам надо посмотреть как Совет мира будет выглядеть с точки зрения функций. Президент Украины занимает корректную и осторожную позицию, учитывая все риски, которые сегодня есть. Нашему государству принципиально знать, кто и как может использовать инструменты принуждения России к миру,
– подчеркнул советник руководителя ОПУ.
Если все, что происходит, не ведет к окончанию активной фазы войны, то в этом нет никакой выгоды для Украины. Поэтому нужно все хорошо взвесить.
Что известно о Совете мира Трампа?
- Американский глава заявил о желании создать Совет мира для того, чтобы урегулировать российско-украинскую войну. Впервые о нем узнали во время мирного урегулирования между ХАМАС и Израилем, теперь Трамп хочет применить ее в отношении Украины. Такая идея появилась на фоне критики Трампом ООН и его заявлений о неэффективности этой организации.
- В России сообщили, что получили приглашение от Трампа войти в Совет мира. Также туда пригласили Беларусь, Украину и ряд других государств. В Москве заявили, что изучат все детали предложения и ожидают новых контактов с американской стороной.
- Во время форума в Давосе 22 января Трамп подписал устав Совета мира, чем предоставил ему статус международной организации. Себя же американский лидер назначил руководителем. Он объявил список стран, которые уже вошли в Совет мира и назвал их "друзьями США". Интересно, что среди них Пакистан, Монголия, Косово, Марокко, Бахрейн и другие.