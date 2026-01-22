Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк отметил 24 Каналу, что в сегодняшних условиях Европа должна осознать собственную субъектность. На безопасность, оборону, военные производства нужно выделять совсем другие функции.

К теме Хотите мир – платите 1 миллиард долларов: как Совет Трампа угрожает Украине и почему туда пригласили Путина

Какова позиция Украины относительно Совета мира?

Европе нужно будет самостоятельно развивать континент, искать для этого средства и возможности. Понятно, что европейским лидерам нужно заручиться помощью Украины, на базе которой можно будет формировать новую архитектуру безопасности.

Это совсем другие отношения Украины и Европы, совсем другой принцип продвижения нас в Евросоюз и многое другое. Говорится о партнерских, равных отношениях,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Если наше государство хочет быть членом Европейского Союза, то все консультации по присоединению к новым организациям будут идти в рамках европейского континента. Поэтому Украине нужно узнать детали создания Совета мира, понять, как все будет выглядеть, кто будет иметь какие полномочия.

Например, представители Италии уже заявили, что в их Конституции четко прописано, что страна может быть членом любой институции только на равноправных условиях, то есть иметь такое же право голоса как у всех остальных. Исключительно Дональд Трамп не сможет иметь все полномочия. Об этом также говорят многие другие страны.

Нам надо посмотреть как Совет мира будет выглядеть с точки зрения функций. Президент Украины занимает корректную и осторожную позицию, учитывая все риски, которые сегодня есть. Нашему государству принципиально знать, кто и как может использовать инструменты принуждения России к миру,

– подчеркнул советник руководителя ОПУ.

Если все, что происходит, не ведет к окончанию активной фазы войны, то в этом нет никакой выгоды для Украины. Поэтому нужно все хорошо взвесить.

Что известно о Совете мира Трампа?