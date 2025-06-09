Трамп споткнулся на трапе самолета: ранее он насмехался над Байденом из-за похожего случая

Президент США Дональд Трамп стал объектом шуток в соцсетях после того, как споткнулся, поднимаясь на трап президентского самолета. До этого он сам насмехался над Байденом, который когда-то так же споткнулся на трапе самолета.

Инцидент произошел в воскресенье во время посадки в Хейгерстауне, штат Мэриленд, перед вылетом в резиденцию Кэмп-Дэвид. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Independent.

Смотрите также В Вашингтон стягивают десятки единиц бронетехники для военного парада: красноречивое видео

Трамп споткнулся на трапе самолета

Пользователи интернета сразу припомнили Трампу, как в прошлом он смеялся над Джо Байденом за похожую ситуацию.

Курьез приобрел еще больше внимания после того, как сразу за президентом споткнулся и государственный секретарь Марко Рубио, который также заходил на борт.

Трамп споткнулся на трапе самолета: смотрите видео

Перед вылетом Трамп ответил на вопросы журналистов относительно возможного применения Закона о мятеже в связи с протестами в Лос-Анджелесе, которые разразились после новой волны рейдов иммиграционной службы.

Зависит от того, есть ли мятеж,

– сказал Трамп.

На уточнение, считает ли он нынешние акции бунтом, президент ответил: "Нет, ни, но есть люди, склонные к насилию. И мы не позволим им избежать наказания".

В ответ на дальнейшие вопросы о возможном развертывании войск без использования Закона о мятеже, глава государства отметил: "Мы развернем войска повсюду. Мы не позволим, чтобы это произошло с нашей страной. Мы не позволим, чтобы нашу страну разорвали на куски, как это было при Байдене".