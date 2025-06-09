Інцидент трапився у неділю під час посадки в Гейґерстауні, штат Меріленд, перед вильотом до резиденції Кемп-Девід. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Independent.

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Трамп перечепився на трапі літака

Користувачі інтернету одразу пригадали Трампу, як у минулому він кепкував з Джо Байдена за схожу ситуацію.

Курйоз набув ще більшої уваги після того, як відразу за президентом перечепився і державний секретар Марко Рубіо, який також заходив на борт.

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Перед вильотом Трамп відповів на запитання журналістів щодо можливого застосування Закону про заколот у зв’язку з протестами в Лос-Анджелесі, які вибухнули після нової хвилі рейдів імміграційної служби.

Залежить від того, чи є заколот,

– сказав Трамп.

На уточнення, чи вважає він нинішні акції бунтом, президент відповів: "Ні, ні, але є люди, схильні до насильства. І ми не дозволимо їм уникнути покарання".

У відповідь на подальші запитання про можливе розгортання військ без використання Закону про заколот, глава держави зазначив: "Ми розгорнемо війська всюди. Ми не дозволимо, щоб це сталося з нашою країною. Ми не дозволимо, щоб нашу країну розірвали на шматки, як це було за Байдена".