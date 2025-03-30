Трамп допустил 2 серьезных ошибки относительно Ирана: к чему может привести просчет США

Дональд Трамп предложил Ирану заключить новую ядерную сделку, чтобы гарантировать, что Тегеран не будет разрабатывать атомное оружие. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отказался. Президент США пригрозил Ирану "бомбардировкой" и "вторичными тарифами". Однако американский лидер допустил 2 серьезные ошибки.

В частности, Трамп верит, что якобы Россия не хочет, чтобы Иран имел ядерное оружие, также бомбардировка не изменит ситуацию, а может привести к большой войне. Такое мнение 24 Каналу озвучил профессор Манхэттенского университета Игорь Айзенберг.

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Просчеты Трампа

Игорь Айзенберг отметил, что Трамп не принимает во внимание 2 проблемы. Прежде всего он верит, что Россия так же как и США, не желает, что Иран имел ядерное оружие, что Кремль может помочь в этом. Однако на самом деле Москва и Тегеран являются союзниками.

Иран поставляет России оружие, "Шахеды", которыми россияне терроризируют Украину уже четвертый год. Так же Кремль поставляет оружие Тегерану. Россия заинтересована в том, чтобы Иран продолжал делать любую возможную дестабилизацию Ближнего Востока,

– сказал он.

С другой стороны, Трамп может отдать приказ о бомбардировке Ирана. Однако это ничего не изменит в Иране. Возможно, американская разведка имеет расчеты, что если США нанесут авиаудары, ракетные удары по Ирану, то там начнется революция, сменится режим. Возможно, такие расчеты есть. Однако вряд ли это реально.

"По моему мнению, это просчет. Потому что это может привести к большой войне на Ближнем Востоке, к мировой войне. Потому что может произойти ситуация, когда один лидер что-то решает и просчитывается, делает ошибку, думая, что не будет никакого ответа на его действия", – считает профессор Манхэттенского университета.

Напомним, президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану требование заключить новое ядерное соглашение. Оно призвано гарантировать, что Тегеран не будет разрабатывать атомное оружие. 29 марта вечером американский лидер пригрозил Ирану "бомбардировкой" и "вторичными тарифами", если страна не заключит ядерную сделку со Штатами.

В заявлении за 30 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что отклоняет прямые переговоры с США по ядерной программе страны. В то же время Тегеран пригрозил ударом по американским базам в регионе, если Вашингтон выполнит свое предупреждение о военных последствиях для Ирана в случае отсутствия новой ядерной сделки.