Две страны могут ждать катастрофические последствия из-за действий Трампа

Давление, которое сейчас оказывает Трамп на Иорданию и Египет, – беспрецедентно. Учитывая тот факт, что обе страны в значительной степени зависимы от американской помощи, которая гарантирует хоть какую-то стабильность существующих там режимов, угрозы представляются катастрофическими.

Что не так с политикой Трампа

Проблема в том, что в нынешнем "трамповском мире" традиционная работа с рисками теряет всякий смысл. Об этом заявил Игорь Семиволос, информирует 24 Канал.

Читайте также Как "взрослые" в Белом доме могут выиграть в Четвертой мировой войне

Политика Дональда Трампа в значительной степени направлена на формирование атмосферы значительной неопределенности, которую трудно преодолеть привычными институциональными механизмами. Он будет постоянно повышать ставки, увеличивать требования без учета позиций своих визави. Не факт, что его угрозы реализуются.

В таких условиях возможно лучше отказаться от переговоров вообще, чем попасть в ловушку аппетитов, которые растут. Последний кейс с палестинцами тому пример. За предложением этнической чистки Сектора Газа как "гуманитарного" акта для его восстановления следует заявление о невозможности возвращения местного населения в свои дома.

В самом Израиле поддержка идеи этнической чистки достигает 73% и вполне возможно будет расти дальше.

Я хочу напомнить, что единственная реальная причина любой этнической чистки – это антипартизанские меры для подавления сопротивления. Наша украинская история имеет многочисленные примеры таких преступных действий – от Голодомора до депортации сотен тысяч украинцев со своих этнических земель в 40-х годах прошлого века. Крымские татары пережили тотальную депортацию, которую многие страны уже признали как геноцид.

Когда маятник мировой истории пойдет в другую сторону, не говорите, что мы не знали.