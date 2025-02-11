Що не так з політикою Трампа

Проблема в тому, що в нинішньому "трампівському світі" традиційна робота з ризиками втрачає будь-який сенс. Про це заявив Ігор Семиволос, інформує 24 Канал.

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Політика Дональда Трампа значною мірою спрямована на формування атмосфери значної невизначеності, яку важко подолати звичними інституційними механізмами. Він буде постійно підвищувати ставки, збільшувати вимоги без урахування позицій своїх візаві. Не факт, що його погрози реалізуються.

У таких умовах можливо краще відмовитися від переговорів взагалі, ніж потрапити у пастку апетитів, які зростають. Останній кейс з палестинцями тому приклад. За пропозицію етнічної чистки Сектора Гази як "гуманітарного" акту для його відбудови слідує заява про неможливість повернення місцевого населення до своїх домівок.

У самому Ізраїлі підтримка ідеї етнічної чистки досягає 73% і цілком можливо зростатиме далі.

Я хочу нагадати, що єдина реальна причина будь-якої етнічної чистки – це антипартизанські заходи для придушення опору. Наша українська історія має численні приклади таких злочинних дій – від Голодомору до депортації сотень тисяч українців зі своїх етнічних земель в 40-х роках минулого століття. Кримські татари пережили тотальну депортацію, яку багато країн вже визнали як геноцид.

Коли маятник світової історії піде в інший бік, не кажіть, що ми не знали.