Трамп пригрозил вернуть Панамский канал под контроль США: политик назвал причину

Дональд Трамп обвинил Панаму в том, что она взимает высокую плату за пользование Панамским каналом. Новоизбранный президент США также пригрозил вернуть контроль над каналом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Hindustan Times. Отмечается, что США в значительной степени построили и управляли территорией вокруг канала в течение десятилетий.

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Что Трамп заявил о Панамском канале

По словам Трампа, Панамский канал был передан США под контроль Панамы в рамках международного соглашения во времена президента США Джимми Картера и лидера Панамы Омара Торрихоса в 1977 году.

Однако теперь Соединенные Штаты могут вернуть Панамский канал под свой контроль из-за "завышенных сборов".

Сборы, взимаемые Панамой, смехотворны, особенно если принять во внимание чрезвычайную щедрость, проявленную в отношении Панамы со стороны США,

– написал политик.

Дональд Трамп также заявил, что не позволит каналу попасть в "неправильные руки". Вероятно, таким образом он предупредил о потенциальном влиянии Китая на проход, написав, что он не должен управлять каналом.

Он не был передан на благо других, а лишь в знак сотрудничества с нами и Панамой. Если принципы, как моральные, так и правовые, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам в полном объеме и без вопросов,

– говорится в заметке Трампа.

К слову, ранее Дональд Трамп также пригрозил Евросоюзу. По его словам, страны ЕС должны покупать больше американских энергоресурсов – нефти и газа. Трамп заявил, что если Евросоюз этого не сделает, то ему нужно готовиться к таможенным тарифам.