Трамп заявил, что выведет США из НАТО, если победит на выборах: у Байдена резко отреагировали

Дональд Трамп угрожает в случае своей победы на выборах вывести США из НАТО, если Альянс не выполнит его условия. Более того, скандальный политик мечтает, чтобы в его окружении не осталось сторонников НАТО. У Джо Байдена – американского лидера – отреагировали на заявление.

Вывести США из НАТО Трамп собирается, если в Альянсе не уступят его новым требованиям. В частности, он хочет, чтобы Альянс переоценил главный принцип НАТО – нападение на одного означает нападение на всех.

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Аммар Мусса – представитель предвыборной кампании Байдена – отреагировал на заявление Трампа. Он подчеркнул, что такие слова одиозного политика говорят: он думает только о себе. Он пытается ослабить НАТО и подыграть Владимиру Путину.

В должности президента Трамп провел 4 года, подхалимаясь к диктаторам и делая нашу страну менее безопасной. Мысль о том, что он откажется от наших союзников, если не добьется своего, подчеркивает ту правду, которую мы уже знаем о Дональде Трампе: единственный человек, о котором он заботится – это он сам,

– заявил Мусса.

Что Трамп говорил о войне России с Украиной

Россия совершает геноцид украинцев. В то же время Трамп заявил, что может завершить войну России с Украиной в течение 24 часов. Он мечтал, как посадил бы Владимира Зеленского и диктатора Путина за один стол. Более того, Трамп говорил об абсурдном "справедливом соглашении". Оно предполагало, что Украина должна отдать часть своих территорий.