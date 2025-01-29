Трамп штампует указы и установил рекорд за первые дни президентства

За первые 9 дней на посту Дональд Трамп издал больше всего указов за всю историю США. И даже превзошел собственный показатель за первый президентский срок.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Axios.

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Трамп установил рекорд в истории США: какие указы подписал

До него никто не издавал указы так быстро.

Только президенты Байден и Трумэн издали более 40 указов за первые 100 дней пребывания в должности. Сейчас Трамп подписал 38 менее чем за две недели. Он выдал больше, чем любой предшественник на таком раннем этапе своего президентства,

– говорится в статье.



Количество указов Трампа шокирует / Инфографика Axios

Журналисты отмечают, что Трамп радикально перекраивает и расширяет исполнительную власть, что повлияет на миллионы людей. Он "переформатирует федеральное правительство с помощью шокирующей кампании односторонних действий, которые расширяют границы президентской власти". Но таким образом выполняет собственные предвыборные обещания изменить Америку.

Многие указы касаются миграционной политики. Она прямо противоположна политике эпохи Байдена. Например, президент США объявил чрезвычайное положение на границе с Мексикой и возобновил политику "Оставаться в Мексике". Но попытка отменить гражданство по праву рождения для тех, кто родился от иммигрантов без документов, пока наталкивается на юридическое сопротивление.

Кроме этого, Трамп объявил чрезвычайную ситуацию в энергетике, приказав ускорить дерегулированное бурение. В частности, и на Аляске, что запрещал Байден. США снова вышли из Парижского климатического соглашения, как и при первой каденции Трампа.

В США отныне действует политика двух полов – мужского и женского. Трансгендерам могут запретить служить в армии. А вот невакцинированных военных восстановили на службе.