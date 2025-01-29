Про це пише 24 Канал з посиланням на Axios.

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Трамп установив рекорд в історії США: які укази підписав

До нього ніхто не видавав укази так швидко.

Лише президенти Байден і Трумен видали понад 40 указів за перші 100 днів перебування на посаді. Наразі Трамп підписав 38 менш ніж за два тижні. Він видав більше, ніж будь-який попередник на такому ранньому етапі свого президентства,

– мовиться в статті.



Кількість указів Трампа шокує / Інфографіка Axios

Журналісти зазначають, що Трамп радикально перекроює і розширює виконавчу владу, що вплине на мільйони людей. Він "переформатовує федеральний уряд за допомогою шокуючої кампанії односторонніх дій, які розширюють межі президентської влади". Але таким чином виконує власні передвиборчі обіцянки змінити Америку.

Багато указів стосуються міграційної політики. Вона прямо протилежна політиці епохи Байдена. Наприклад, президент США оголосив надзвичайний стан на кордоні з Мексикою та відновив політику "Залишатися в Мексиці". Але спроба скасувати громадянство за правом народження для тих, хто народився від іммігрантів без документів, поки що наражається на юридичний опір.

Окрім цього, Трамп оголосив надзвичайну ситуацію в енергетиці, наказавши прискорити дерегульоване буріння. Зокрема, і на Алясці, що забороняв Байден. США знову вийшли з Паризької кліматичної угоди, як і за першої каденції Трампа.

У США відтепер діє політика двох статей – чоловічої і жіночої. Трансгендерам можуть заборонити служити в армії. А от невакцинованих військових поновили на службі.