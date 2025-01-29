Військовий експерт Андрій Крамаров розповів 24 Каналу, що це гарна можливість послухати ідеї США, які зараз там обговорюють, щодо завершення російсько-української війни. Це, ймовірно, дозволить зрозуміти, як у майбутньому будувати відносини з адміністрацією Трампа.

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Перший контакт з адміністрацією Трампа

Андрій Крамаров зауважив, що українській стороні під час зустрічі із представниками адміністрації Трампа важливо буде зрозуміти, де позиції щодо завершення російсько-української війни збігаються, а де ні.

Добре, що до цього залучені й наші головні партнери з Європи. Також важливо, що Сполучені Штати Америки розглядають Україну, як європейського лідера. Це велике досягнення українського народу,

– сказав військовий експерт.

Він припустив, що лідери Європи також висловлять своє бачення ймовірного завершення російсько-української війни.

Важливо! Американський політолог Раміз Юнус вважає, що Дональд Трамп може стати миротворцем і завершити війну, адже Росія не має важелів впливу на США. Він наголосив, що Україна потребує реальних гарантій безпеки, зокрема можливої участі американських військ, навіть поза НАТО. Кремль може чинити опір, але його ресурси обмежені, а ядерні погрози не вплинуть на Трампа.

На зустрічі 12 лютого, за словами Андрія Крамарова, відбудеться діалог між США та впливовими країнами Європи.

Це важливо, адже ми (Україна – 24 Канал) та наші європейські партнери отримаємо перші сигнали, куди рухатись у відносинах зі Сполученими Штатами Америки,

– висловився він.