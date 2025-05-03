Новое "амплуа" Трампа: лидер США опубликовал фото в образе Папы Римского

Дональд Трамп примерил на себя образ Папы Римского. Президент Соединенных Штатов сгенерировал фото с помощью ИИ.

Соответствующее изображение он опубликовал в своей соцсети Truth Social, информирует 24 Канал.

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Трамп "стал" новым Папой Римским

Дональд Трамп опубликовал в соцсети новую фотографию, где он "выступает" в образе Папы Римского. Соответствующее изображение президента США сгенерировано с помощью нейросетей.

Впоследствии фотографию американского лидера в "амплуа" понтифика также распространил Белый дом в X (ранее твитер).

К слову, никакого дополнительного комментария от Трампа или пресс-службы Белого дома у фото нет.

Напомним, что недавно отошел в вечность Папа Римский Франциск. Поэтому, вскоре состоится конклав для избрания нового понтифика. На днях Трампа спросили, кого бы он хотел видеть главой Католической Церкви. На это лидер США ответил, что он сам бы хотел быть следующим Папой Римским.

"Я хотел бы быть Папой. Это был бы мой выбор номер один", – сказал он. Однако впоследствии Трамп объяснил, что шутит и не имеет определенных предпочтений.