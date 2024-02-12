Выход США из НАТО — реальная перспектива, — экс-советник Трампа о последствиях его победы

Союзники по НАТО сомневаются, что Трамп выполнит свое обещание в случае победы на выборах и выведет США из Альянса. Бывший советник американца считает, что они ошибаются, когда не воспринимают слова экс-президента всерьез.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании вывести США из Альянса. Об этом политик размышлял еще во время своей первой каденции, но его тогда отговаривали.

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Угроза реальная

В случае переизбрания Трампа новым главой США угроза того, что он таки воплотит свое намерение, остается большой. Так считает бывший советник по нацбезопасности США в администрации Дональда Трампа Джон Болтон.

Он отметил, что сейчас многие из оппонентов и сторонников Трампа не воспринимают серьезно его угроз о выходе из Альянса. Это неправильно, уверяет Болтон.

Когда он говорит, что хочет выхода США из НАТО – думаю, это очень реальная угроза, и она имела бы чрезвычайно плохие последствия для США. И не только в Североатлантическом регионе, а гораздо шире,

– подчеркнул чиновник.

: В декабре обе палаты американского парламента приняли закон , который запрещает президенту США самовольно объявлять о выходе страны из Альянса без одобрения Сената или Акта Конгресса. Закон еще должен подписать Байден.

В то же время многие члены НАТО сомневаются, что Трамп в случае победы обязательно выведет страну из НАТО. Макрон, к примеру, думает, что американца можно будет убедить. Генсек Альянса Столтенберг выразил уверенность, что США во что бы то ни стало останутся верными НАТО. Кроме того, он припомнил, что критика Трампа направлена не на сам Альянс, а на отдельные страны, которые не выполнили обещание 2014 года тратить 2 процента своего ВВП на оборону до 2024.

Трамп призвал Россию "напасть" на членов НАТО

11 февраля Дональд Трамп выдал скандальное заявление. Он заявил, что поощрял бы Россию атаковать союзников по НАТО, которые не придерживаются своих финансовых обязательств. В таком случае США не выступили бы в их защиту.

В Белом доме и НАТО раскритиковали высказывания кандидата в президенты. Там заявили, что таким образом он подрывает нацбезопасность США. В ЕС отметили, что такие необдуманные заявления только служат интересам Путина.