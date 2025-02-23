Ждал полтора часа ради 10 минут встречи: поляки возмущены разговором Трампа и Дуды

Президент Польши Анджей Дуда 22 февраля встретился с лидером США Дональдом Трампом. В сети говорят, что ему пришлось полтора часа ждать американца.

Разговор политиков длился около 11 минут. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на naTemat.pl.

Смотрите также Несмотря на "хорошие отношения" с Путиным, Трамп дал обещание Дуде, которое его утешило

Почему поляки возмущены встречей Трампа и Дуды

Встреча Дональда Трампа с Анджеем Дудой должна была начаться в 13:30 по местному времени. Однако, началась со значительным опозданием из-за того, что президент США задержался в Белом доме.

В результате вместо запланированного часа разговора состоялось лишь 11 минут встречи. После нее Трамп выступил с официальной речью и поздравил президента Польши, отметив, что на выборах за него голосовали американцы польского происхождения.

Пользователи соцсетей возмущены таким коротким разговором Трампа и Дуды: "Трамп смеется вместе с Путиным в лицо Польше, Европе и всему демократическому миру". Некоторые из них даже убеждены, что американский лидер презирает польского президента.

В частности, в X можно найти множество неодобрительных отзывов о встрече политиков: "Как можно позволить себя так унижать и весь народ одновременно! Позор!", "Он вас проигнорировал, а вы счастливы", "На публикацию этих сообщений ушло больше времени, чем на саму встречу".

Однако, сам президент Польши положительно оценил разговор с лидером США. В частности, Дуда заявил, что ему было приятно, когда Трамп вспомнил о его присутствии в зале и об американцах польского происхождения.

"Невозможно представить, чтобы Анджей Дуда, который называл себя другом Трампа, который сам говорил, что встречался с Трампом 11 раз, так вел себя сегодня, без комментариев", "Президент Анджей Дуда ходил из угла в угол по комнате 1,5 часа и ждал, пока Трамп придет на условленную им встречу. Это "большая дружба" между Дудой и Трампом", – возмущаются пользователи.

Впрочем, Дуда отметил, что Трамп имеет и другие обязанности и, несмотря на то, что есть много тем, которые нужно обсудить, президент Польши сказал, что доволен встречей. А также добавил, что президент США намерен посетить Польшу.