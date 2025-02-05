Все то же самое было при первой каденции: чем могут завершиться торговые войны Трампа

Президент США Трамп ввел пошлины на импорт для Мексики и Канады (25%), а также Китая (10%). Впоследствии решение по Канаде было приостановлено на 30 дней. Американский лидер сейчас рассматривает возможность ввести пошлину в размере 10% и на товары из ЕС.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США в 2015 – 2019 годах Валерий Чалый в эфире 24 Канала отметил, что такие действия Трампа не являются неожиданностью, ведь об этом он не раз озвучивал во время своей предвыборной кампании.

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Повторение ситуации 2017 года

Аналогичная ситуация была во время первой каденции Дональда Трампа. Чалый напомнил о событиях того периода, отметив, что между странами возникли споры.

"Я все это видел, когда был в Вашингтоне. 2017 год – это дежавю. Все то же самое было при первой каденции, были введены тарифы для Мексики. Сначала поднялись цены в магазинах на мексиканские товары, потом начались выступления мексиканских рабочих в Вашингтоне, впоследствии в Конгрессе подняли этот вопрос, начались запросы по повышению зарплаты", – рассказал Чалый.

В результате через 1,5 месяца цены вернулись к предыдущему уровню и было подписано новое соглашение с Мексикой и Канадой. С Европой была аналогичная ситуация. Однако с тех пор она начала производство в странах американского контингента, в частности в Мексике. Рынок, как заметил Чалый, сегодня крепко сплетен.

Чего ожидать от действий Трампа?

Экс-посол заметил, что в течение всей предвыборной кампании Трамп и его команда говорили, что США является донором и что с Мексикой, Канадой, Европой, Китаем имеет отрицательное сальдо торгового баланса.

"А это "минус" свои рабочие места, но США во многом и выигрывали, а потребители США еще больше. Конкурентные товары, которые поступали, увеличивали качество продукции в США, таким образом на американский рынок (в Калифорнии) даже выводили украинское вино. Там огромные рынки", – рассказал Чалый.

Экс-посол отметил, что основания таких решений со стороны Трампа, которые можно объяснить американскому избирателю, сегодня есть. Он напомнил, что в 2017 году после аналогичных действий Трампа в США появились американские товары в тех секторах, где их вообще в свое время не стало. Ведь распределение рынка было такое, что все было китайское.

Если американцы хотят, чтобы у них была в 2 раза дороже их отечественная продукция, то они уже это видели. Я думаю, что через дискурсы ситуация уладится, во Всемирной торговой организации также начнут об этом говорить,

– спрогнозировал Чалый.

С некоторыми странами, как предположил экспосол, американский лидер может пойти дальше, но вряд ли это будет с Европой, потому что тогда проявятся обратные тенденции, которые будут не в пользу США.