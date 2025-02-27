Трамп заявил, что Евросоюз был создан "для того, чтобы грабить США"

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести 25% пошлины на товары из Европейского Союза. По его словам, объединение 27 стран создано, чтобы "грабить" Соединенные Штаты.

В ходе заседания правительства 26 февраля Трамп анонсировал, что в ближайшее время будут объявлены конкретные детали нового тарифного плана. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Какие пошлины готовит Трамп

В скором времени США раскроют детали нового тарифного плана по ЕС.

Мы приняли решение, и объявим его очень скоро. Это будет 25%,

– заявил президент США.

Хотя он не уточнил, какие именно товары попадут под новые ограничения, в своей речи упомянул автомобильную отрасль.

"Это будет касаться автомобилей и всего прочего", – отметил Трамп.

Европейский Союз является одним из трех крупнейших торговых партнеров США, рядом с Китаем.

Кроме ЕС, Трамп также анонсировал 25% пошлины на товары из Канады и Мексики– двух ключевых партнеров США. Он отметил, что соответствующее решение вступит в силу на следующей неделе.

Ранее Трамп неоднократно угрожал введением пошлин против этих стран, однако их введение постоянно откладывалось.