Суд избрал меру пресечения Трампу по делу о фальсификации выборов

В Окружном суде Вашингтона состоялось очередное слушание по делу бывшего президента США Дональда Трампа. Экс-председателю Белого дома избрали меру пресечения по делу о фальсификации выборов в 2020 году.

Относительно меры пресечения пришли к согласию как сторона обвинения, так и сторона защиты. Следующее заседание суда состоится 28 августа.

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Какую меру пресечения выбрали для Трампа

Избранная мера пресечения для Дональда Трампа предусматривает, что эк-спрезидент не имеет права нарушать федеральные законы или законы штата, подписать обязательства о явке и появляться в суде после вызова.

Кроме того, Трампу запретили общаться со свидетелями по делу. Единственный путь для коммуникации – через адвокатов. Любопытно, что Дональд Трамп полностью согласился на эти условия.

В чем обвиняют Трампа

Дональд Трамп подозревается в попытке сфальсифицировать результаты выборов президента США в 2020 году. Тогда Трамп проиграл Джозефу Байдену, однако наставник Белого дома пытался сделать все, чтобы остаться еще на один срок.

По данным следствия, Трамп вступил в сговор с 6 лицами для того, чтобы изменить результаты выборов. Согласно материалам следствия, экс-президенту США выдвинули обвинения по статьям:

сговор в целях обмана Соединенных Штатов;

сговор с целью предотвращения официального рассмотрения;

препятствование проведению официального разбирательства;

сговор против прав американских граждан.

Однако это не единственное уголовное дело против бывшего президента, который намерен снова баллотироваться на пост. Ему инкриминируют незаконное хранение секретных документов и другие. В общей сложности их почти 4 десятков.