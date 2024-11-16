Ненавидит коммунистов: кого выдвинул Трамп на должность госсекретаря США

Новоизбранный президент США Трамп назначит на должность государственного секретаря Соединенных Штатов сенатора Марко Рубио. Он потомок кубинских эмигрантов, которые переехали во Флориду, когда начался Кубинский коммунистический мятеж и к власти пришли последователи мирового коммунизма и социализма.

Этой инормацией в эфире 24 Канала поделился украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко, отметив, что с того времени предки Марко Рубио живут в США.

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Антикоммунистические взгляды семьи Рубио

У Марко Рубио, по мнению дипломата, есть набор идеологических представлений, которые не позволят ему стать союзником Москвы.

Он "впитал" этот антикоммунистический дух, который преследовали его дед и отец. Это хороший идеологический бэкграунд для него в контексте оценок современной российской действительности,

– считает Огрызко.

Украинский дипломат напомнил, как в 1992 году Ельцин впервые в качестве президента России приехал в США и тогда среди его ключевых обещаний было то, что Россия никогда уже не будет коммунистической. Но сегодня "КПРФ" – вторая политическая партия в этой стране.

Ельцин также говорил, что Россия никогда не будет агрессивной, но сейчас видим эту агрессию с ее стороны в чистом виде против украинского народа. Он также говорил, что Россия станет демократической, но большего тоталитаризма, чем там есть сейчас, трудно представить, разве что можно сравнить с Северной Кореей.

Украина должна подсказать Рубио, как воплотить "мир через силу"

Украинский дипломат выразил мнение, что намерение Рубио обеспечить "мир через силу" может быть вполне реальным. Однако Украина должна подсказать ему как это реализовать на практике, предложить ему не идти путем полушагов, как это делают действующие американские руководители, а делать несколько значительных шагов, что существенно изменит ситуацию на поле боя.

Это абсолютно реалистичные вещи. Но для того, чтобы любая операция была успешной, она должна быть продумана до деталей: когда понятно, что делает президент, ОПУ, МИД, парламент, общественные организации. Должен быть комплекс действий с исполнителями, периодом выполнения, анализом того, что происходит,

– отметил Огрызко.

Напомним, сенатор от Флориды Марко Рубио станет новым госсекретарем США после инаугурации Трампа в январе 2025 года. Он пообещал под руководством 47-го президента США обеспечить "мир через силу" и всегда ставить интересы американцев и Соединенных Штатов превыше всего. Сейчас Рубио является заместителем председателя комитета Сената по разведке и членом комитета Сената по международным отношениям.