Цією інормацією в етері 24 Каналу поділився український дипломат, міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко, зазначивши, що з того часу предки Марко Рубіо живуть в США.

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Антикомуністичні погляди сім'ї Рубіо

У Марко Рубіо, на думку дипломата, є набір ідеологічних уявлень, які не дозволять йому стати союзником Москви.

Він "всмоктав" цей антикомуністичний дух, який переслідували його дід та батько. Це хороший ідеологічний бекґраунд для нього в контексті оцінок сучасної російської дійсності,

– вважає Огризко.

Український дипломат нагадав, як у 1992 році Єльцин вперше в якості президента Росії приїхав у США і тоді серед його ключових обіцянок було те, що Росія ніколи вже не буде комуністичною. Але сьогодні "КПРФ" – друга політична партія в цій країні.

Єльцин також казав, що Росія ніколи не буде агресивною, але нині бачимо цю агресію з її боку в чистому вигляді проти українського народу. Він також говорив, що Росія стане демократичною, але більшого тоталітаризму, ніж там є зараз, важко уявити, хіба що можна порівняти з Північною Кореєю.

Україна має підказати Рубіо, як втілити "мир через силу"

Український дипломат висловив думку, що намір Рубіо забезпечити "мир через силу" може бути цілком реальним. Однак Україна має підказати йому як це реалізувати на практиці, запропонувати йому не йти шляхом напівкроків, як це роблять чинні американські керівники, а робити кілька значних кроків, що суттєво змінить ситуацію на полі бою.

Це абсолютно реалістичні речі. Але для того, щоб будь-яка операція була успішною, вона повинна бути продумана до деталей: коли зрозуміло, що робить президент, ОПУ, МЗС, парламент, громадські організації. Має бути комплекс дій з виконавцями, періодом виконання, аналізом того, що відбувається,

– зауважив Огризко.

Нагадаємо, сенатор від Флориди Марко Рубіо стане новим держсекретарем США після інавгурації Трампа в січні 2025 року. Він пообіцяв під керівництвом 47-го президента США забезпечити "мир через силу" і завжди ставити інтереси американців й Сполучених Штатів понад усе. Нині Рубіо є заступником голови комітету Сенату з розвідки та членом комітету Сенату з міжнародних відносин.