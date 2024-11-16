Вони продовжують підтримувати Україну та мають яскраво виражену антиросійську позицію, чого не скажеш про кількох інших осіб у команді Трампа. Політтехнолог Михайло Шейтельман сказав 24 Каналу, що Рубіо та Волц з максимальною ненавистю до Росії виконуватимуть поставлені завдання Трампа.

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Чому призначення Волца та Рубіо на користь Україні

На думку Шейтельмана, Трамп обиратиме до своєї команди лише прихильників його лінії, яка спрямована на перемир'я між Україною та Росією. Йому не потрібні ті, хто кричатимуть "до переможного кінця".

Водночас Києву пощастило, оскільки Рубіо та Волц протягом усього часу послідовно підтримують Україну і до того ж налаштовані проти Росії. Вони абсолютно антиросійські та вважають Росію країною-вигнанцем.

Це ключ. Тому що є люди, які так не вважають. Приміром, призначений разом з Ілоном Маском у Департамент ефективності уряду Вівек Рамасвамі. Він, навпаки, вважає Росію нормальною країною та учасницею важливого світового процесу,

– наголосив Михайло Шейтельман.

За його словами, неважливо, який план у головах Марка Рубіо та Майка Волца щодо війни в Україні. Вони виконуватимуть задум Трампа, але, що важливо, з максимальною ненавистю до Росії.

Напередодні видання The New York Times повідомило, що майбутній президент США Дональд Трамп призначить наймолодшу в історії речницю Білого дому. Нею стане 27-річна Каролайн Лівітт.