Сделаем Америку снова великой, – Трамп выступил с первой речью как 47 президент США

Началась инаугурация Дональда Трампа. Он выступил с первой речью в качестве президента США,

Дональд Трамп выступил с первой речью в качестве президента США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на трансляцию выступления.

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США вскоре увеличатся

Трамп заявил, что "золотой век" начинается с этого дня. Он пообещал, что с этого дня США снова будут уважать, а в течение всего своего срока он будет ставить США на первое место.

Наш суверенитет будет восстановлен. Баланс правосудия будет восстановлен,

– подчеркнул новый президент США.

Основным приоритетом будет создание свободного народа, который процветает.

Трамп также сказал, что "вскоре Америка станет больше и сильнее". Республиканец сказал, что США имеют возможности воспользоваться изменениями, однако сначала надо справиться с трудностями. Он выразил уверенность, что США смогут это сделать.

Трамп вспомнил, что США пострадали от урагана и от пожаров в Калифорнии. Он считает, что нельзя допустить, чтобы такое происходило.

Все будет меняться

Трамп отметил, что его выбрали, чтобы вернуть людям веру в свое государство.

С этого момента упадок Америки закончен,

– заявил президент США.

Он пообещал восстановить верность правительства США, Также он вспомнил, что его подвергали различным проверкам и пытались у него отобрать свободу и даже жизнь. Трамп вспомнил покушение, которое произошло несколько месяцев назад. Он убежден, что он спасен, чтобы сделать Америку снова великой.

Трамп надеется, что эти выборы запомнятся как "самые результативные" за всю историю США. Он подчеркнул, что они показали единство.

Серия приказов Трампа

Он объявил чрезвычайную ситуацию на южной границе США. Нелегальных эмигрантов будут задержаны и вернуть в те страны, откуда они приехали. Трамп пообещал не выпускать преступников.

Республиканец пообещал защищать США от иностранных угроз.

Я буду делать это с таким пылом, как никто раньше,

– отметил он.

Также он пообещал преодолеть инфляцию и снизить цену на продукты.

Трамп объявил чрезвычайную ситуацию в энергетике. Он отметил, что добывать ископаемые продолжают. Кроме этого, он пообещал экспортировать энергетику по всему миру.

Введут новый департамент правительственной эффективности. Трамп уберет правительственную цензуру и вернет право на свободу слова.

Человек, что достигает переговоров

Республиканец пообещал выстраивать мощную армию. Он хочет измерять ее эффективность теми войнами, которые США закончат.

Моим наследием будет репутация человека, который достигает мирных переговоров,

– подчеркнул он.

По словам Трампа, условия договоренности с Панамой были нарушены и это не может больше продолжаться из-за высоких убытков. Поэтому он пообещал вернуть Панамский канал под контроль США.

Трамп отметил, что США будут большими и смелыми, а золотой век США только начался.