Сокращение ядерных запасов и планы на встречу с Путиным: главное из выступления Трампа в Давосе

Президент США Дональд Трамп 23 января выступил на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Американский лидер присоединился к форуму онлайн и сделал ряд заявлений, в том числе и о войне в Украине.

О чем говорил Трамп, главные заявления президента США – передает 24 Канал.

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Об экономике и инвестициях в США

Трамп начал свое выступление с заявлений, которые перекликались с его речью во время инаугурации 20 января. Так, президент США в очередной раз подчеркнул, что в Штатах начинается "золотая эра".

Часть выступления на форуме Трамп посвятил критике Байдена. Новый президент критиковал предшественника за высокий уровень инфляции, обострение ситуации с мигрантами, увеличение уровня преступности и тому подобное. В то же время Трамп заявил, что уже работает над "решением проблем, которые оставила предыдущая администрация".

В частности, президент США сообщил, что после его победы экономика страны выросла на 120 миллиардов долларов. По словам Трампа, экономика США снова "стала привлекательной для инвестиций". Он также призвал бизнесменов инвестировать в США, а взамен – они получат самые низкие налоги, чем где-либо в мире.

Oracle, SoftBank и OpenAI объявили о вложении 500 миллиардов долларов в инфраструктуру искусственного интеллекта. Другие компании тоже объявили инвестиции на миллиарды долларов. Все это принесет триллионы долларов Америке,

– сообщил Трамп.

Президент США отметил, что Саудовская Аравия готова инвестировать 600 миллиардов долларов. Однако Трамп планирует округлить эту сумму до 1 триллиона долларов.

Вместе с тем Трамп призвал мировых лидеров снизить процентные ставки.

"Даже Китай, с которым мы в сложных отношениях, понимает, что Америка снова открыта для бизнеса, и какое будущее нас ждет благодаря американскому лидерству", – добавил он.

Кроме того, Трамп отчитался о подписанных указах. В очередной раз президент США отметил, что отныне в стране будет существовать только два гендера – женский и мужской.

Трамп обратился к НАТО

Президент США призвал страны НАТО увеличить оборонные расходы.

Мне хотелось бы попросить страны НАТО увеличить оборонные расходы до 5%. Ранее эта планка составляла 2%. И многие страны не платили даже этого,

– подчеркнул Трамп.

По его словам, ранее США покрывали разницу в оборонных расходах. Трамп считает, что это было несправедливым.

О войне в Украине и встрече с Путиным

Трамп подчеркнул, что остановит войну в Украине. По его словам, администрация уже работает в этом направлении.

Мы будем работать над тем, чтобы добиться мирного соглашения между Россией и Украиной. Тысячи погибли во время этой военной кампании. Миллионы украинцев и миллионы россиян страдают. Никто ничего подобного не видел со времен Второй мировой войны,

– сообщил Трамп.

Кроме того, Трамп добавил, что планирует в ближайшее время встретиться с Путиным. В то же время он не раскрыл детали, когда именно это может произойти.

Президент США подчеркнул, что "видел фото того, что происходит".

"Я видел фото того, что происходит. Это настоящая кровавая бойня. Я не говорю даже об экономических потерях, потерях природных ресурсов. Я говорю о потерянных человеческих жизнях. Города разрушаются, одно здание за другим. Мы должны просто остановить этот ужас", – подчеркнул Трамп.

Говоря о сроках достижения мира между Украиной и Россией, президент США отметил, что это зависит от Кремля.

"Это вопрос к России, потому что Украина готова. Кстати, эта война никогда бы не началась, если бы я оставался президентом. При мне об этой войне не было и речи. Я знал, что Путин никогда бы не начал этой войны во время моей каденции. А когда я ушел, начались страшные вещи", – добавил он.

Кроме того, Трамп предполагает, что Китай может помочь остановить войну в Украине. Президент США выразил надежду, что сможет объединить усилия с Си Цзиньпином, чтобы положить конец войне.

Трамп рассказал о сложных отношениях с ЕС

Трамп считает, что ЕС "очень несправедливо относится" к США. В частности, он пожаловался на высокие налоги, пошлины и то, что европейские страны не принимают американские товары и продукты, хотя свои продают в Америку.

Они наложили тарифы на некоторые вещи, которые затрудняют наш экспорт в Европу. У нас торговый дисбаланс на сотни миллиардов долларов, все этим недовольны. Мои друзья в ЕС хотят конкурировать, но конкурировать в таких условиях невозможно,

– подчеркнул Трамп.

Он также напомнил о судебных процессах, которые происходили в ЕС против американских компаний. Говорится о судах с компаниями Apple и Google.

Вместе с тем Трамп пообещал гарантировать поставки сжиженного природного газа, если европейские и американские компании договорятся о сделке.

О сокращении ядерных арсеналов

Помимо прочего, Трамп заявил, что за время своего президентства хочет сократить ядерные арсеналы США, Китая и России. Он отметил, что стратегические ядерные силы Китая сейчас менее масштабные, чем в США, но Трамп считает, что в Пекине будут пытаться это исправить.

И мне бы хотелось, чтобы Путин тоже начал сокращать свои стратегические ядерные силы. Мы должны задуматься над тем, как провести такую денуклеаризацию. Мы с Путиным к этому стремились, у нас был хороший разговор с Китаем, мы могли бы их привлечь. Это была бы прекрасная инициатива для всей планеты,

– подчеркнул Трамп.