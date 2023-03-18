Трамп заявил, что его арестуют во вторник: он призывает выходить на протесты
Источник:Fox News
Бывший президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что его арестуют во вторник, 21 марта. Он призывает людей выходить на протесты.
Издание Fox News отмечает, что в своих постах Трамп заявил, что прокурор Нью-Йорка рассматривает обвинения по делу о сокрытии денег, выплаченных женщинам, которые говорили о сексуальных контактах с ним.
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Что написал Трамп в сети
Трамп 18 марта опубликовал сообщение в социальной сети Truth, в котором утверждает, что "незаконные утечки" из офиса окружного прокурора Манхэттена указывают на то, что "самый выдающийся кандидат от Республиканской партии и бывший президент Соединенных Штатов будет арестован во вторник на следующей неделе".
Трамп призвал своих сторонников к протесту.
В СМИ отмечают, что правоохранители в Нью-Йорке проводят подготовительные меры по безопасности на случай, если Трампу могут быть предъявлены обвинения.
Публично не было объявлено никаких временных рамок для тайной работы большого жюри по делу, включая любое потенциальное голосование по предъявлению обвинений экс-президенту.
Могут ли Трампа привлечь к ответственности
- Напомним, что 6 января 2021 года в Вашингтоне произошли беспорядки. В этот день Конгресс собрался, чтобы утвердить победу на выборах президента Джо Байдена. Тогда Дональд Трамп опубликовал видео, в котором в очередной раз заявил, что у него украли выборы, но снова не предоставил никаких доказательств.
- После этого его поклонники пошли штурмовать здание Капитолия, где заседает Конгресс. В результате инцидента погибли пять человек, в том числе один работник полиции.
- В марте Министерство юстиции США впервые разрешило привлечь Трампа к ответственности в суде из-за штурма Капитолия.
- Там также заявили, что речь, "направленная на подстрекательство к неизбежным противозаконным действиям" или "способная подстрекать к таким действиям", не может быть защищена первой поправкой к Конституции США. Окружной суд, который впервые рассмотрел этот иск, уже постановил, что первая поправка не защищает Трампа.
- Трампу также грозит уголовное преследование Министерством юстиции за попытки отменить результаты президентских выборов 2020 года.