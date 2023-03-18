Трамп заявил, что его арестуют во вторник: он призывает выходить на протесты

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что его арестуют во вторник, 21 марта. Он призывает людей выходить на протесты.

Издание Fox News отмечает, что в своих постах Трамп заявил, что прокурор Нью-Йорка рассматривает обвинения по делу о сокрытии денег, выплаченных женщинам, которые говорили о сексуальных контактах с ним.

Смотрите также Десантис – это такая реинкарнация Трампа, – аналитик объяснил спор в США по Украине

Что написал Трамп в сети

Трамп 18 марта опубликовал сообщение в социальной сети Truth, в котором утверждает, что "незаконные утечки" из офиса окружного прокурора Манхэттена указывают на то, что "самый выдающийся кандидат от Республиканской партии и бывший президент Соединенных Штатов будет арестован во вторник на следующей неделе".

Трамп призвал своих сторонников к протесту.

В СМИ отмечают, что правоохранители в Нью-Йорке проводят подготовительные меры по безопасности на случай, если Трампу могут быть предъявлены обвинения.

Публично не было объявлено никаких временных рамок для тайной работы большого жюри по делу, включая любое потенциальное голосование по предъявлению обвинений экс-президенту.

Могут ли Трампа привлечь к ответственности