Трамп сделал прогноз своих отношений с Си Цзиньпином

Дональд Трамп планирует уменьшить присутствие китайских товаров на американском рынке. Новоизбранный президент США рассказал, имел ли уже контакты с Си Цзиньпином.

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп намекал, что планирует продолжить торговую войну с Китаем. В частности, республиканец говорил о намерениях ввести 60% пошлины на китайский экспорт в США, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Трамп верит, что найдет с Си общий язык

Впрочем, 6 января политик в интервью ведущему консервативного ток-шоу Хью Хьюитту выразил надежду на взаимопонимание с Си Цзиньпином.

Трамп рассказал, что он уже общался с лидером Китая через своих представителей.

Он описал Си как сильного и могущественного человека, которого, по его словам, уважают в Китае. "И я думаю, что мы, видимо, очень хорошо поладим", – сказал президент.

В то же время Трамп повторил тезис о том, что Китай "обдирает" США. Политик отметил, что введет дополнительные 10% пошлины на китайские товары, если Пекин не сделает больше, чтобы прекратить торговлю фентанилом, который вызывает сильную зависимость.

К слову, республиканец пригласил Си на свою инаугурацию в Вашингтоне, но эксперты говорят, что китайский лидер вряд ли приедет.

Также журналисты отмечают, что Трамп назначил многих китайских ястребов на ключевые посты в своей будущей администрации, в частности сенатора Марко Рубио на должность государственного секретаря. Он, как и новый советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, является сторонником концепции, что самым большим врагом для США является Китай.