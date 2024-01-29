Все не так просто: как следует воспринимать заявление Трампа о прекращении войны в Украине

Экс-президент США Дональд Трамп снова разбрасывается обещаниями о завершении войны в Украине. Во время встречи со сторонниками в штате Нью-Йорк 45-й глава Белого дома заявил, что остановит войну еще до инаугурации, если, конечно, одержит победу на выборах.

Сможет ли Трамп остановить войну в Украине, или обещания – просто популизм политика, об этом 24 Каналу сказал израильский военный обозреватель Давид Шарп.

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В каком случае Трамп может прекратить войну

По мнению израильского военного обозревателя, обещания Дональда Трампа – это предвыборная кампания и пустые разговоры. Хотя к этим разговорам следует прислушиваться, чтобы понимать настроение кандидата и его окружения.

Когда кто-то говорит, что может остановить войну, подразумевается, что буквально все зависит от этого политика или от этой страны. Если от тебя, насколько могучим бы ты ни был зависит все же не все, то войну нельзя остановить собственной волей. Максимум ты можешь предложить, нажать, угрожать, а дальше зависит от кого-то, кто тоже имеет вес,

– сказал Шарп.

По его словам нельзя вообще говорить о чем-то способном за 24 или даже 49 часов остановить войну, когда есть другие факторы, которые не от тебя зависят даже если ты президент США.

Комментируя заявление Трампа о скором завершении войны в Украине, Владимир Зеленский сказал , что будет счастлив если кто сможет завершить ее за сутки.

Слова Трампа, как и многие его другие высказывания, для хорошего словечка в рамках предвыборной кампании. Возможно, бывший президент США и близко не представляет, о чем идет речь и даже не вдумывался. Ему важно здесь и сейчас сделать заявление во время предвыборной кампании.

Это следует рассматривать как просто заявление кандидата на пост президента, которому свойственны, громкие неоднозначные и самые разные заявления,

– заметил израильский военный обозреватель.

По его словам, нет такого рецепта, когда президент США может прекратить войну за 24 часа. Он может ее прекратить разве что США воюющая сторона и президент прикажет отвести войска и прекратить огонь, но и в этом случае есть противник.

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