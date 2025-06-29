Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в эфире 24 Канала заявил, что Владимир Путин сказал, что Дональд Трамп хочет прекращения войны. Это восприняло дальнейшее заявлению Трампа, что "Путин уважает США".

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Отношения США и Россия остаются на паузе

Впрочем, эти заявления лидеров не свидетельствуют о потеплении в отношениях между США и Россией. Сейчас никакого публичного сотрудничества на дипломатическом уровне между Вашингтоном и Москвой не наблюдается.

"То, что мы видели – прилет самолета в Вашингтон и Нью-Йорк с кем-то из России – может свидетельствовать о том, что какие-то контакты происходят. Но публично они не могут ничего сообщить. То есть сколько угодно Россия и США могут договариваться об улучшении дипломатических отношений или о будущем экономическом сотрудничестве, но пока продолжается российско-украинская война – этого, конечно, не будет", – сказал Валерий Клочок.

Путин анонсирует новые переговоры

Он также отметил, что стоит обратить внимание на еще одно заявление Путина. В частности, тот сообщил, что уже в ближайшее время должно состояться продолжение переговоров в Стамбуле. Путин обратился к Турции с предложением предоставить площадку для переговоров и уже получил положительный ответ. По его словам, российская делегация вскоре отправится в Стамбул.

Клочок добавил, что при этом Турция в определенной степени подыгрывает Трампу, ведь ранее она поддержала Иран во время атак США на ядерные объекты. Это также открывает возможность для возобновления диалога между Вашингтоном и Тегераном. Так, Путин сейчас одновременно имеет два переговорных трека.

"Путин очень доволен. Конечно, с Ираном у него ситуация существенно осложнилась. Вчера Али Хаменеи сказал, что они дали "пощечину" американцам. Трамп очень возмущен таким заявлением и ответом. И то же самое касается России. То есть те, с кем он хочет договориться – с Россией об экономическом сотрудничестве, а с Ираном о безъядерной программе – то делают шаг навстречу, то отступают. И это демонстрирует, что пока никто с Трампом договариваться не хочет или не может", – сказал Клочок.

Путин имеет интересы на Ближнем Востоке

Он добавил, что ситуация с Россией подобная. Тем более, сейчас для Путина особенно важен ирано-американский трек переговоров – он пытается использовать его в своих интересах. Сотрудничество с Ираном уже заметно ослабло. Оно больше не является критическим для него: Путин активно наладил собственное производство "Шахедов".

Клочок добавил, что в то же время не стоит игнорировать его интересы на Ближнем Востоке – как через Иран, так и через Израиль. Сейчас для Путина это тактическая фаза, в которой обстоятельства складываются в его пользу. Трамп считает положительным само начало переговорного процесса.

Но пока никаких реальных перспектив никто не видит. Похоже, это понимают и в США, и в самой России. Результаты, вероятнее всего, появятся, но со временем. Быстрых решений, на которые надеялся Трамп, не будет. И то, что он не достиг ожидаемого результата в Иране, заметно ослабляет его позиции – в том числе и в переговорах с Россией.