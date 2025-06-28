Исследователь геостратегии, основатель Free Nations PostRussia Forum Олег Магалецкий рассказал 24 Каналу, какие последствия для Кремля имеет прекращение противостояния между Израилем и Ираном. К слову, Москва "поддержала" Тегеран только "своей четкой позицией", а также Владимир Путин провел встречу с главой иранского МИДа Аббасом Арагчи.

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Пытаются играть за обе команды

Магалецкий отметил, что сегодня Россией руководят чекисты – люди с определенным психотипом, которые пытаются использовать любую ситуацию, а любую дипломатию считают инструментом гибридной атаки.

Для них важно не то, кто победит, а главным является дестабилизация и поляризация. Именно поэтому они во многих странах создают и финансируют ультралевые силы,

– объяснил исследователь геостратегии.

Россияне, по его словам, всегда "подбрасывают дрова" в костер конфликта и всегда его используют в своих целях.

В ситуации на Ближнем Востоке Кремль пытается играть за обе команды, усиливая радикальные призывы, например, стороны Израиля, где он имеет определенных тактических союзников. Однако, по мнению Магалецкого, Израиль не является союзником россиян, но определенные политические силы там заигрывают с Москвой и в некоторых аспектах помогают ей.

Такая же ситуация с Ираном. Однако при этом в этой стране есть определенное гражданское общество, действенная оппозиция, которая не поддерживает ни режим Хаменеи, ни взаимодействие Ирана с Россией,

– подчеркнул он.

Для Москвы важно, как отметил исследователь геостратегии, чтобы была война, нестабильность и как одно из последствий этого – высокая стоимость нефти, газа и других ресурсов, связанных с котировкой цены на нефть.

Поэтому сказать, что Путин выиграл, нельзя, но и сказать, что проиграл – также нельзя, потому что ставка России – это любой конфликт,

– уверен Магалецкий.

Также, если режим в Иране останется таким, каким он есть на сегодня, он продолжит быть тактическим союзником, а не оппонентом Москвы.

Однако существуют определенные предпосылки, позволяющие предположить, что режим в Иране может упасть из-за внутренних волнений.

Иран – это не Россия, там – не рабы. В Иране за последние 20 лет были три попытки свергнуть режим. Происходили массовые демонстрации, даже решительные действия с использованием сил. Но они были подавлены и, к сожалению, тысячи людей погибли,

– отметил Олег Магалецкий.

Однако, по его словам, сложно спрогнозировать, когда это может произойти. За более 40 лет своего существования режим в Иране и его репрессивный аппарат научился контролировать, ликвидировать любые точки сопротивления. Но при этом оппозиция внутри Ирана и вне его границ готовится бороться за свободу собственного государства.

Напомним, что по словам главного консультанта Национального института стратегических исследований Ивана Уса, Россия кроме словесной поддержки ничем существенным не помогла Ирану в конфликте. Ус отметил, что "один из известных дубайских каналов отметил, что "Россия "кинула" Иран". Согласно конспирологическим теориям, Тегеран просил у Москвы, чтобы она "временно забрала к себе" иранский уран и вернула ракеты, которые он ей давал. Однако Кремль не согласился ни на первый, ни на второй пункт.