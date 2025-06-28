Дослідник геостратегії, засновник Free Nations PostRussia Forum Олег Магалецький розповів 24 Каналу, які наслідки для Кремля має припинення протистояння між Ізраїлем та Іраном. До слова, Москва "підтримала" Тегеран лише "своєю чіткою позицією", а також Володимир Путін провів зустріч з главою іранського МЗС Аббасом Арагчі.

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Намагаються грати за обидві команди

Магалецький відзначив, що сьогодні Росією керують чекісти – люди з певним психотипом, які намагаються використати будь-яку ситуацію, а будь-яку дипломатію вважають інструментом гібридної атаки.

Для них важливе не те, хто переможе, а головним є дестабілізація та поляризація. Саме тому вони в багатьох країнах створюють та фінансують ультраліві сили,

– пояснив дослідник геостратегії.

Росіяни, за його словами, завжди "підкидають дрова" в багаття конфлікту і завжди його використовують у своїх цілях.

В ситуації на Близькому Сході Кремль намагається грати за обидві команди, посилюючи радикальні заклики, наприклад, з боку Ізраїлю, де він має певних тактичних союзників. Проте, на думку Магалецького, Ізраїль не є союзником росіян, але певні політичні сили там заграють з Москвою і в деяких аспектах допомагають їй.

Така сама ситуація з Іраном. Однак при цьому в цій країні є певне громадянське суспільство, дієва опозиція, яка не підтримує ані режим Хаменеї, ані взаємодію Ірану з Росією,

– підкреслив він.

Для Москви важливо, як наголосив дослідник геостратегії, щоб була війна, нестабільність і як один з наслідків цього – висока вартість нафти, газу та інших ресурсів, пов'язаних з котируванням ціни на нафту.

Тому сказати, що Путін виграв, не можна, але й сказати, що програв – також не можна, тому що ставка Росії – це будь-який конфлікт,

– впевнений Магалецький.

Також, якщо режим в Ірані залишиться таким, яким він є на сьогодні, він продовжить бути тактичним союзником, а не опонентом Москви.

Проте існують певні передумови, що дозволяють припустити, що режим в Ірані може впасти через внутрішні зворушення.

Іран – це не Росія, там – не раби. В Ірані за останні 20 років були три спроби повалити режим. Відбувались масові демонстрації, навіть рішучі дії з використанням сил. Однак вони були придушені і, на жаль, тисячі людей загинули,

– зазначив Олег Магалецький.

Проте, за його словами, складно спрогнозувати, коли це може відбутися. За понад 40 років свого існування режим в Ірані та його репресивний апарат навчився контролювати, ліквідувати будь-які точки опору. Однак при цьому опозиція всередині Ірану та поза його кордонами готується боротися за свободу власної держави.

Нагадаємо, що за словами головного консультанта Національного інституту стратегічних досліджень Івана Уса, Росія окрім словесної підтримки нічим суттєвим не допомогла Ірану у конфлікті. Ус наголосив, що "один з відомих дубайських каналів зазначив, що "Росія "кинула" Іран". Відповідно до конспірологічних теорій, Тегеран просив у Москви, щоб вона "тимчасово забрала до себе" іранський уран та повернула ракети, які він їй давав. Проте Кремль не погодився ані на перший, ані на другий пункт.