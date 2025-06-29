Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу заявив, що Володимир Путін сказав, що Дональд Трамп хоче припинення війни. Це сприйяло подальшій заяві Трампа, що "Путін поважає США".

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Відносини США і Росія залишаються на паузі

Втім, ці заяви лідерів не свідчать про потепління у відносинах між США та Росією. Наразі жодної публічної співпраці на дипломатичному рівні між Вашингтоном і Москвою не спостерігається.

"Те, що ми бачили – приліт літака до Вашингтона та Нью-Йорка з кимось із Росії – може свідчити про те, що якісь контакти відбуваються. Але публічно вони не можуть нічого повідомити. Тобто скільки завгодно Росія і США можуть домовлятися про поліпшення дипломатичних відносин чи про майбутню економічну співпрацю, але доки триває російсько-українська війна – цього, звісно, не буде", – сказав Валерій Клочок.

Путін анонсує нові переговори

Він також зазначив, що варто звернути увагу на ще одну заяву Путіна. Зокрема, той повідомив, що вже найближчим часом має відбутися продовження переговорів у Стамбулі. Путін звернувся до Туреччини з пропозицією надати майданчик для переговорів і вже отримав позитивну відповідь. За його словами, російська делегація невдовзі вирушить до Стамбула.

Клочок додав, що при цьому Туреччина певною мірою підіграє Трампу, адже раніше вона підтримала Іран під час атак США на ядерні обєкти. Це також відкриває можливість для відновлення діалогу між Вашингтоном і Тегераном. Так, Путін наразі одночасно має два переговорні треки.

"Путін дуже задоволений. Звісно, з Іраном у нього ситуація суттєво ускладнилася. Вчора Алі Хаменеї сказав, що вони дали "ляпаса" американцям. Трамп дуже обурений такою заявою і відповіддю. І те саме стосується Росії. Тобто ті, з ким він хоче домовитися – з Росією про економічну співпрацю, а з Іраном про без'ядерну програму – то роблять крок назустріч, то відступають. І це демонструє, що поки що ніхто з Трампом домовлятися не хоче або не може", – сказав Клочок.

Путін має інтереси на Близькому Сході

Він додав, що ситуація з Росією подібна. Тим більше, зараз для Путіна особливо важливий ірано-американський трек переговорів – він намагається використати його у своїх інтересах. Співпраця з Іраном уже помітно ослабла. Вона більше не є критичною для нього: Путін активно налагодив власне виробництво "Шахедів".

Клочок додав, що водночас не варто ігнорувати його інтереси на Близькому Сході – як через Іран, так і через Ізраїль. Нині для Путіна це тактична фаза, у якій обставини складаються на його користь. Трамп вважає позитивним сам початок переговорного процесу.

Але наразі жодних реальних перспектив ніхто не бачить. Схоже, це розуміють і у США, і в самій Росії. Результати, найімовірніше, з'являться, але з часом. Швидких рішень, на які сподівався Трамп, не буде. І те, що він не досяг очікуваного результату в Ірані, помітно послаблює його позиції – зокрема й у перемовинах із Росією.